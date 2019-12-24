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    TÜİK: Yıllık ortalama brüt kazanç 49 bin TL, en yüksek kazanç bilgi ve iletişim sektöründe

    © REUTERS / Murad Sezer
    Ekonomi
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    TÜİK'in 'Kazanç Yapısı Araştırması' sonuçlarına göre, 2018 yılında yıllık ortalama brüt kazanç 49 bin 1 lira oldu. Türkiye'de geçen yıl en yüksek yıllık ortalama brüt kazancı 100 bin 467 lirayla bilgi ve iletişim faaliyetlerinde çalışanlar elde etti.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin 'Kazanç Yapısı Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı.

    Buna göre, geçen yıl yıllık ortalama brüt kazanç 49 bin 1 lira olarak gerçekleşti. Bu değer, erkekler için 50 bin 297 lira, kadınlar için 46 bin 208 lira olarak tahmin edildi.

    Hem erkek hem de kadın ücretli çalışanların kazançları genellikle eğitim durumuyla doğru orantılı olarak yükseldi.

    'Brüt kazanç erkeklerde 78 bin 41 lira, kadınlarda 62 bin 51 lira'

    Eğitim durumuna göre en yüksek yıllık ortalama brüt kazancı yüksekokul ve üstü eğitim düzeyine sahip olanlar elde etti. Bu eğitim düzeyinde yıllık ortalama brüt kazanç erkeklerde 78 bin 41 lira, kadınlarda 62 bin 51 lira oldu.

    © REUTERS / Murad Sezer
    TÜİK verilerine göre Türkiye'nin 57 milyonu borçlu
    Ücretli çalışanların brüt kazançları ekonomik faaliyet kolu ayrımında incelendiğinde, en yüksek yıllık ortalama kazancın 100 bin 467 lirayla bilgi ve iletişim faaliyetleri sektöründe olduğu görüldü. Bu sektörü, 95 bin 314 lirayla finans ve sigorta faaliyetleri izledi.

    En düşük yıllık ortalama brüt kazanç 35 bin 172 lirayla konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektöründe elde edildi. Bunu 38 bin 80 lirayla idari ve destek hizmet faaliyetleri takip etti.

    'En düşük kazanç nitelik gerektirmeyen işlerde'

    Meslek grubu (ISCO 08) ayrımında en yüksek yıllık ortalama brüt kazancı 121 bin 529 lirayla yöneticiler grubunda çalışanlar elde etti. Bu meslek grubunu 70 bin 853 lirayla profesyonel meslek mensupları izledi. En düşük yıllık ortalama brüt kazanç ise 32 bin 333 lirayla nitelik gerektirmeyen meslekler grubunda gerçekleşti.

    Cinsiyete dayalı ücret farkı

    Cinsiyete dayalı (erkek-kadın) ücret farkı, erkek ve kadın arasındaki ücret farkının erkek ücreti içindeki yüzdesi olarak tanımlanıyor. Bu gösterge, saatlik, aylık veya yıllık ortalama düzenli brüt ücret esas alınarak, yıllık ortalama düzenli brüt ücret kullanılarak hesaplanıyor.

    Cinsiyete dayalı ücret farkı tüm eğitim düzeylerinde ve toplam düzeyde erkek ücretinin lehine gerçekleşti.

    Etiketler:
    Sigorta, Finans, Yüksekokul, Erkek, Kadın, Araştırma, Türkiye, iletişim, Eğitim, Brüt maaş, kazanç, Gelir, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
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