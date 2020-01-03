Borsa ve TL baskı altında kaldı

Artan jeopolitik riskler, beklentiyi aşan enflasyon verisi ve TCMB'nin komisyon adımı borsa ve TL'de baskı yarattı. Gün içerisinde yüzde 3 değer kaybeden borsa, kayıpların bir bölümünü geri aldı. Kur ise 5.97'nin üzerinde dengelendi.

ABD ve İran arasında artan gerilimin risk iştahını olumsuz etkilemesiyle küresel olarak piyasalarda olumsuz bir hava gözlenirken, BIST-100'de kayıplar arttı; beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin de etkisiyle dolar/TL'de sınırlı bir yükseliş yaşandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis Bağdat Havalimanı'na düzenlenen hava saldırısında öldürüldü. Saldırının ardından Japon yeni gibi güvenli liman para birimlerine talep artarken, petrol ve altın fiyatlarında da artış gözlendi.

Borsa yüzde 2 düştü

ABD ve İran arasında artan gerilimin risk iştahını olumsuz etkilemesi küresel piyasalarla birlikte yurtiçi piyasalarda da etkiledi. Jeopolitik risklerin yanı sıra TCMB'nin komisyon uygulamasına başlayacak olmasının etkisiyle BIST 100'de satışlar bankalar öncülüğünde hızlandı. Endeks, yüzde 3'e yakın kayıp yaşayarak 112.600’e kadar gevşedi. Bu noktadan gelen tepki alımlarıyla bir miktar toparlanan endeks, günü yüzde 1.94 kayıpla 113.684 puandan tamamladı.

Kur psikolojik seviyeye yaklaştı

Jeopolitik risklerin yanı sıra beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi ve TCMB'nin komisyon adımının etkisiyle dolar/TL, 5.9792 seviyesine çıkarak son 7 ayın en yükseğini gördü. Kur, bu seviyeleri en son 30 Mayıs 2019'da görmüştü. Yerli bireysel ve kurumsal yatırımcının döviz talebi de kur üzerinde baskı yaratan bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Öte yandan, son dönemde jeopolitik risklere Libya konusu da eklenmiş durumda. Tüm bu gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda kurda 6 psikolojik seviyesinin tekrar gündeme geldiği belirtiliyor.

Gösterge tahvil yüzde 11.77'e çıktı

Enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle borçlanma araçlarında yukarı yönlü bir seyir izlendi. 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.43’lük artışla haftayı yüzde 11.77 seviyesinden tamamladı. 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 15 baz puan artışla yüzde 12.36 seviyesine yükseldi. Gösterge tahvilde yüzde 11.50; 10 yıllık tahvilde yüzde 12 direnç olarak izlenecek.