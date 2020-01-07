Babacan: Faiz tartışmalarını izliyorum, geçmişi her yönüyle değerlendirmeye hazırım

Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, faiz konusu üzerinden yapılan tartışmaları izlediğini belirterek "Geçmişi her yönüyle değerlendirmeye hazırım. Ancak bizim Türkiye'nin bugününe ve geleceğine odaklanmamız gerekiyor" dedi.

Yeni parti kurma çalışmalarına devam eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, dün akşam saatlerinde kişisel Twitter hesabında faiz tartışmalarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

"Dün akşamdan bu yana faiz konusu üzerinden yapılan tartışmaları izliyorum. Geçmişi her yönüyle değerlendirmeye hazırım. Ancak bizim Türkiye'nin bugününe ve geleceğine odaklanmamız gerekiyor" diyen Babacan, şöyle devam etti:

"Faizlerle ilgili güncel birkaç rakamı paylaşmak isterim: Merkezi yönetim bütçesinden ödenen faiz 2017 yılında 57 milyar iken 2018'de 74 milyar TL'ye çıktı. Hükümetin programına göre faiz ödemeleri 2019'da 103 milyar, 2020'de 139 milyar TL.

2. Faizlerle ilgili güncel birkaç rakamı paylaşmak isterim: Merkezi yönetim bütçesinden ödenen faiz 2017 yılında 57 Milyar iken 2018’de 74 Milyar TL’ye çıktı. Hükümetin programına göre faiz ödemeleri 2019’da 103 Milyar, 2020’de 139 Milyar TL. — Ali Babacan (@alibabacan) January 6, 2020

​Dikkatinizi çekmek isterim: Devletin vatandaşlarından vergi toplayarak piyasaya ödediği faiz 3 yılda 57 milyar'dan 139 milyar TL'ye ulaşıyor. Artış oranı yüzde 144. Dahası, Türkiye'nin hayat pahalılığı gibi, işsizlik gibi devasa sorunları var.

Gerçekleri saklamadan ülkemizin sorunlarını açıkça konuşmamız gerekiyor. Türkiye'nin yaşadığı bunca sıkıntı varken, anlamsız tartışmalar üretmek yerine çözüm için çalışmak zorundayız. Çalışıyoruz."

4. Gerçekleri saklamadan ülkemizin sorunlarını açıkça konuşmamız gerekiyor. Türkiye’nin yaşadığı bunca sıkıntı varken, anlamsız tartışmalar üretmek yerine çözüm için çalışmak zorundayız. Çalışıyoruz. — Ali Babacan (@alibabacan) January 6, 2020

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