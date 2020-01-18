Forbes'un dünyanın en zenginleri listesinde zirve değişti

Forbes’ten yapılan açıklamada, Arnaud’un sahibi olduğu şirketin hisselerinin yüzde 0.7’lik bir artış kaydederek 1.9 milyar dolar kazandırdığı belirtildi.

Hisseleri yüzde 0.7 oranında düşen Amazon ise Bezos’a 760 milyon dolar kaybettirdi.

Forbes, Arnaud’un 117 milyar dolar, Bezos’un ise 115.6 milyar dolarlık servete sahip olduklarını kaydetti.