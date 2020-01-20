Dolar 5.90'ı geçti

Geçen hafta Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası bir ayın en düşük seviyeleri olan 5.84'ün altını görmesine karşın bu seviyelerde kalıcı olamayan dolar/TL, yeni haftanın ilk ilk işlem gününde 5.90 seviyesinin üzerine çıktı.