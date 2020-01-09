Dolar/TL 5.88'le son 3 haftanın en düşük seviyelerinde

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD-İran geriliminde tansiyonu düşüren açıklamaları piyasaları da rahatlattı. Küresel piyasalara eşlik eden Borsa İstanbul'da hisselere yüzde 3'e yakın primli seyrediyor. Dolar/TL kuru ise 5.88 seviyelerine kadar geriledi.

ABD Başkanı Trump, dün akşam yaptığı gerilimi sonlandıracak açıklamaları, piyasalardan anında yanıt buldu.

Hafta başından bu yana sert yükselişlerin yaşandığı petrol ve altında gelen sert kâr satışlarıyla, ABD'nin Kasım Süleymani suikastından önceki seviyelere çekildi.

Brent petrolün varil fiyatı 65 dolar civarında değerlenirken, 1600 doların üzerine çıkan altının ons fiyatı ise 1557 dolara kadar geriledi.

Dünya'nın aktardığına göre, Trump'ın açıklamalarından hemen önce 5.95'in üzerindeki dolar/TL kuru, 5.90 seviyelerine çekildi.

Kurda düşüş bugün de devam ederken; dolar/TL 5.8831 ile 18 Aralık'tan bu yana en düşük seviyeleri gördü.

Borsa İstanbul'da artılar yüzde 3'e yaklaştı

BİST 100 Endeksi, açılışta yüzde 2.09 değer artışıyla 115 bin 236 puandan güne başladı.

Hisse senetleri, günün ilk bölümünde yükselişini sürdürdü ve BİST 100 endeksi 116 bin puan üzerine çıktı. Endeks dünkü kapanışa göre yüzde 2.83 primle 116 bin 87 puanda.