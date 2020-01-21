İddia: OYAK, Total ve M Oil için 450 milyon dolar ödeyecek

OYAK'ın Total ve M Oil'i satın almak için yürütülen görüşmelerde Demirören Holding'e yaklaşık 450 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği öne sürüldü.

Habertürk'te yer alan haberde Türkiye'nin en büyük mesleki emeklilik fonu Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun (OYAK), Demirören Holding bünyesindeki Total ve M Oil'i yaklaşık 450 milyon dolara satın aldığı ileri sürüldü. İddiaya göre OYAK, Total için yaklaşık 360 milyon dolar, M Oil için de yaklaşık 90 milyon dolarlık bir rakamı ödemeyi kabul etti.

Yılın ilk satın almasıyla birlikte OYAAK, akaryakıt dağıtımı ve madeni yağ sektörünün önde gelen oyuncularından biri olacak.