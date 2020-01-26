Yıldırım: İstanbul Havalimanı'nın 5 yıllık kirası Kanal İstanbul’u yapar

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Havalimanı'nın 5 yıllık kirası ile Kanal İstanbul'un yapılabileceğini söyledi.
AK Parti Manisa İl Danışma Meclisi Toplantısı için dün kente gelen Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu'nda düzenlenen toplantıya katıldı.
AK Parti'nin, 2001 yılında Türkiye'nin dibe vurması üzerine kurulduğunu anlatan Yıldırım, "AK Parti, 'Muhalefet partisi kuralım da iktidar olalım' hevesiyle kurulmadı. Türkiye'nin, acı çeken, bedel ödeyen milletin kararıyla kurulan bir partiden bahsediyoruz. O partinin kurucularından biri olmakla büyük bahtiyarlık duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Yıldırım, partinin kurulduğu günden bu yana pek çok tehlikeyi atlattığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: "18 yıl boyunca bir yandan milletin hayalini gerçeğe dönüştürürken, bir yandan da iktidara karşı vesayet odaklarını birer birer yok ederek bu günlere geldik. İktidarımızın ilk günlerinden itibaren vesayet unsurları eski alışkanlıklarını tekrar devreye koymaya çalıştı. Hatırlayın, darbe heveslenmelerini, Balyoz, Ergenekon, Ay Işığı...
Bu girişimler yok muydu, elbette vardı ancak ondan daha sinsi FETÖ denen örgüt bu girişimleri abartarak, sulandırarak olan işi yalan işe çevirdi. Bu engeli de temizledikten sonra gerçek yüzünü ortaya koydu. MİT tırları, Gezi olayları, 17-25 Aralık ve nihayet 15 Temmuz gecesi ne türlü bir örgüt olduğunu, nasıl emperyal güçlerin emirlerine akıllarını kiraladıklarını gördük."
Büyük bir vizyonla Türkiye'deki büyük projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün havacılığın merkezi, Amerika’dan Türkiye'ye, İstanbul'a gelmiştir. Bu yüzden İstanbul bunu hak etmiştir. Projelerimizi küçümsemeye çalışanlar oldu. 'Pahalı yapıldı, şu kadar para alınıyor.' İstanbul Havalimanı aralık ayı sonu itibarıyla garanti edilen yolcunun üzerinde yolcuya ulaştı, yıllık. Biz bundan dolayı da 30 milyon euro fazla para aldık, bırakın para vermeyi. Artık bunun üzerine de her yıl, 1 milyar 50 milyon euro artı KDV de para alacağız, 25 yıl boyunca. İşte iş bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor.
'Kanal İstanbul’u nasıl yapacaksın?' diyorlar. İstanbul Havalimanı'nın 5 yıllık kirası Kanal İstanbul’u yapar. Hiçbir yüke de ihtiyaç yok. 'Bu kadar parayı neden yatıracaksınız?' diyorlar. Kardeşim insan biraz düşünür. Bu ülkenin gençlerinin işe ihtiyacı var, yatırıma ihtiyacı var. Ekonomisinin canlanmasına ihtiyacı var. Bunu harcayarak yapacaksın. Dökmeden, toplama var mı? Önce dökeceksin zeytini, sonra toplayacaksın. Oraya harcanacak para zaten hava limanından geliyor. O para on binlerce gence iş demek, o para 100 bin kamyoncuya, nakliyeciye iş demek. Yeni yeni iş alanlarının oluşması demek."
Başta Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri olmak üzere, Konak Tünelleri ve İzmir-İstanbul Otoyolu'nun da eleştirildiğini ancak bu projeler hizmete alındığında en çok eleştirenler tarafından kullanıldığını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti: "Varsın kullansınlar, itirazımız yok ama bu, ülkenin geleceği gençlerimiz için iş alanları üretmektir. Bu alanlar yatırımla, ekonomik faaliyetlerin canlanmasıyla olur. Biz bunu 2009'da yaptık. 2009’da küresel kriz vardı. Bu kriz 3 ay sürdü ve aynı büyümeye devam ettik. Çünkü dedik ki krize inat, yatırıma devam. O projeler Türkiye'nin krizi atlatmasına, teğet geçmesine sebep oldu. Zorluk zamanı frene basılmaz, piyasayı daha canlı tutmak gerek."
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