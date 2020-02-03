Kayıt
14:50 03 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Maskelere talep arttı: 10 tanesi 620 lira

    © DHA /
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 24
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104131/65/1041316517.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202002031041316497-maskelere-talep-artti-10-tanesi-620-lira/

    Dünyada koronavirüs tehdidinin ortaya çıkması, maske satışını artırdı. Antalya’daki medikalciler, satacak maske bulamadıkları için talepleri geri çevirmek zorunda kalıyor. Yoğun talep dolayısıyla maskenin fiyatı online alışveriş sitelerinde dahi 3’e katlandı.

    Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyada tehlikeli boyuta ulaşan koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Virüs nedeniyle yaşamını yitiren ve etkilenenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 300’ün üzerinde olduğu belirtildi.

    Uzmanların, virüsten korunmanın en etkili yolunun filtre özellikli maske takılması, olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulması ve el temizliğine dikkat edilmesi olduğu yönündeki uyarıları ise maskelere olan ilgiyi artırdı. Virüsün ortaya çıkmasının ardından Çin, üretip ihraç ettiği maskeleri ithal etmeye başladı.

    Dünyanın birçok ülkesinden yaz-kış her mevsim sağlık, spor ve tatil için gelen yerli ve yabancı turistleri ağırlayan turizm kenti Antalya’da da maskelere yoğun ilgi var. Medikal malzemelerin satışını yapan firmalar hiç beklemedikleri şekilde maske satışı yaptıklarını anlattı. Maskelerin özelliklerine göre sınıflandırıldığını anlatan firma yetkilileri, karbon filtre özelliği olmayan maskelerin virüsten korumadığını, sadece tozu engellediğini kaydetti.

    Fiyatları arttı

    Medikal ürün satışı yapan Yusuf Cengiz, maskelere yoğun talep olduğunu söyledi. Kendi stoğunun bir anda tükendiğini belirten Cengiz, "Gelir gelmez bitiyor. Toptancılar Çin’e gönderdiği için tedarikte zorlanıyoruz. Toptancılarımızla görüştüğümüzde onlar da ellerinde olmadığını söylüyor. Virüs çıkmadan önce maske satışı günde birkaç taneyi geçmezdi. Şimdilerde günde 100 adet sattığımı biliyorum" dedi.

    Cengiz, fiyatların da zamlandığını, yeni ürünlerin fiyatının iki katı olacağını tahmin ettiğini belirterek, "Şu anda 20-35 TL arasında satıyoruz. Yeni gelecek ürünlerin fiyat 45-50 TL arasında olacak" diye konuştu.

    Medikal ürün satışı yapan Ayten Çiçek de satışların arttığını, gelenlerin birçoğunu, elllerinde maske kalmadığı için geri çevirdiğini ifade ederek, "Satışlar patladı. Gelenler maske soruyor. Filtreli maske en çok talep gören. Satışlar önceye göre yüzde 400 arttı. Önceden 1-2 kişi maske sorardı şimdi en az 60 kişi maske soruyor" dedi. Kafiye Gevrekçi ise ellerinde hiç maske kalmadığını, bir günde 60 kişinin maske sorduğunu ancak geri çevirmek zorunda kaldığını anlattı. İş yeri için 60 adet maske satın aldığını söyleyen Ethem Göksu da, maskeleri ailecek de kullanacaklarını ifade etti.

    10 tanesi 620 TL

    Medikal firmalarında tanesi 20-35 lira arasında alıcı bulan karbon filtreli maskelerin fiyatı bir anda tavan yaptı. Piyasaya göre her tür ürünün daha ucuza alındığı online alışveriş sitelerinde de maskelerin fiyatı şaşkınlık yaratıyor. Bilindik bir online alışveriş sitesinde ’N95 Virüs Koruyucu Maske FFP3’ başlığıyla yayımlanan ilanda, 10 adet maskenin 620 TL’ye satıldığı görüldü. Bir başka alışveriş sitesinde ise aynı özellikli maskenin 1 adet fiyatının 75 TL olduğu dikkati çekti.

    Eczacılar Odası Başkanı Ertekin: İlgi arttı

    Antalya Eczacılar Odası Başkanı Eczacı Mehmet Ertekin, maskeyle ilgili kendilerine ulaşmış herhangi bir şikayet ya da stok problemi olmadığını söyledi. Koronayla ilgili henüz bir aşı ya da ilaç geliştirilmediğini ve bilinen bir tedavisinin de olmadığını kaydeden Ertekin, "Henüz Türkiye’de alarma geçilmedi. Sadece Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir açıklama yapıldı ve bu önlemlerin alınmasına sebep oldu. Bizi yoracak kadar maskelere ilgi yok. Haliyle ilgi arttı. Toplum bilinçli, maskeli insanları görüyorum. Antalya genelinde bir sıkıntı olmadığını söyleyebilirim" diye konuştu.

    Etiketler:
    Fiyat, Tehdit, Talep, Eczane, Koronavirüs, Maske
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Vuhan'daki Türkiye vatandaşları 'Koca Yusuf Operasyonu' ile tahliye edildi
    Karikatür
    Macron’dan ‘Yüzyılın Anlaşması’ yorumu: Barış için iki tarafa ihtiyaç var
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet