S&P'den koronavirüs değerlendirmesi: Küresel kredi koşullarını gölgeliyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) 'Koronavirüs kredi koşullarını gölgeliyor' başlıklı raporunda, salgının Asya-Pasifik ülkeleri ve özellikle Çin için 'yüksek risk' olarak değerlendirildiği belirtildi.
Öte yandan bunların dışında kalan bölgelerin ise virüs kapan ve hastalıktan ölenlerin sayısının nispeten daha düşük olması nedeniyle 'artan risk' olarak değerlendirildiği kaydedildi.
Raporda, Çin ve dünyanın ekonomik büyümesi üzerinde salgının kısa vadeli olumsuz etkilerinin görülmesinin beklendiği ifade edildi.
Virüsün yayılma hızına ve ne zaman zirve noktasını göreceğine dair belirsizliklerin olduğu kaydedilen raporda, epidemik uzmanların tahminlerinin şubat aynın sonu ile haziran ayı arasındaki dönemi işaret ettiği anımsatıldı.
S&P raporunda, Çin'in bu yılın sonunda ekonomik büyümesinin 0.7 puan daha düşük gerçekleşerek yüzde 5.0 seviyesinde olmasının beklendiği kaydedildi.
Raporda, koronavirüs salgınının bu yıl küresel ekonomik büyümenin 0.3 puan daha düşük olmasına neden olabileceği de tahmin edildi.
S&P raporunda, "Şu anda finansal piyasalar genel olarak salgının ölçütü konusunda iyimser. S&P 500 şu anda kadar yüzde 3 yükseldi. Benzer durum Avrupa ve Asya hisse senedi piyasalarında da görülüyor. Buna dair tek istisna Çin" ifadelerine yer verildi.
S&P raporunda, Avustralya ekonomisinin de görece salgının merkez üssü Çin'e olan uzaklığına rağmen, emtia, turizm ve eğitim alanlarında Çin ile olan ilişkisi nedeniyle olumsuz etkilenebileceği kaydedildi.
Raporda, salgınının ABD ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin ise sınırlı olmasının beklendiği, yıl sonunda ABD'nin ekonomik büyümesinin sadece 0.1 puan azalabileceği belirtildi.
S&P raporunda salgının Avrupa ekonomisi üzerindeki etkilerinin de sınırlı olmasının beklendiği, bu yılın sonunda Avrupa'da büyümenin yüzde 0.1-0.2 puan daha düşük gerçekleşebileceğini kaydedildi.
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