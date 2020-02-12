Çin'de yaşayan Türk akademisyen: Şangay'da bundan sonra her evden sadece bir kişi dışarı çıkabilecek

Çin'deki Şangay Üniversitesi'nde Çin ve Türkiye ilişkileri üzerine doktora yapan Nurettin Akçay, Şangay’da Corona virüsüne karşı kart dağıtıldığını ve bu kartla artık her evden sadece bir kişinin dışarı çıkabileceğini belirtti.

Çin'de koronavirüs nedeniyle ölü sayısının bini aştığını ve doğrulanmış vaka sayısının 42 binin üzerinde olduğunu belirten akademisyen Nurettin Akçay, Twitter hesabında Corona virüsü nedeniyle durumu kritik olan vaka sayısının 7 binin üzerinde olduğunu belirtti.

Ölenlerin yüzde 80’inin 60 yaşının üstünde ve yüzde 75’inin kronik ya da önemli bir hastalığının olduğunu ifade eden Akçay, Çin'de koronavirüsle ilgili hala belirsiz bir tablo bulunduğunu iddia etti.

Akçay ayrıca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Şangay'da Corona virüsüne karşı kart dağıtıldığını ve bu kartla artık her evden sadece bir kişinin dışarı çıkabileceğini belirtti.

-Şangay'da Bundan sonra her evden sadece bir kişi dışarı çıkabilecek.

-Sadece bu kartı kullanarak çıkabileceğiz. Bugün verdiler. pic.twitter.com/5NJ87rCKp9 — Nurettin Akçay (@akcay_nuri) February 11, 2020

'Salgının bitişine daha da yaklaştığımızı umuyoruz'

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nden Corona virüsüyle ilgili yapılan açıklamada da şu ifadeler kullanıldı:

"Hubei dışındaki diğer eyaletlerde günlük teyit edilmiş vakalar 7 gün art arda 3 Şubat’tan 10 Şubat’a 890’dan 381’e, %57’lik bir düşüşle geriledi. Bu önlem ve kontrol tedbirlerinin işe yaradığını gösteriyor. Bu salgının bitişine daha da yaklaştığımızı umuyoruz"