Dolarda son durum: 6 seviyesinin üzerinde

Türkiye'de sanayi üretiminin takip edileceği yeni güne dolar/TL 6,05 seviyesinden başladı. Bankacılar kamunun aldığı önlemlerle TL'deki değer kaybını bir nebze de olsa azalttığını belirtiyor. İdlib'de yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor.

İdlib’de yaşanan gelişmeler ekonomi yönetiminin kuru frenlemek için aldığı ek önlemler piyasada dikkatle takip edilirken dolar/TL 6 seviyesinin üstünde işlem görüyor.

DOLAR - 6.0482(%0.05)

EURO - 6.5822(%0.09)

ALTIN - 306.038(%0.48)

Foreks anketinde Aralık ayı arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini yüzde 6,7, arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini yüzde 7,5 artış yönünde oluştu. TÜİK verisi saat 10.00’da açıklanacak.

Öte yandan bankaların aldığı ücret ve komisyonlara sınır getiren Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Değer kaybı yavaşlatılıyor

Reuters’a konuşan bankacılar TL’nin dolar karşısında değer kaybetmeye devam etmesiyle birlikte kamunun da TL’ye destek olmayı sürdürdüğüne dikkat çekiyorlar.

Kamunun döviz arzının yanı sıra TL’deki değer kaybını yavaşlatan bir diğer etken ise BDDK’nın swap sınırlaması olmaya devam ediyor.

BDDK para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %10’u ile sınırlandırılmasına karar verildiğini açıkladı. Bu sınır 2018 Ağustos ayından itibaren %25 olarak uygulanıyordu. Bankacıların yaptığı hesaplamaya göre bankacılık sektörünün yasal özkaynakları 105 milyar dolar, bu hesaplamaya göre sınırlama 10.5 milyar dolara karşılık geliyor.