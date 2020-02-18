Merkez Bankası Hazine'ye para aktardı: Bütçe ocak ayında fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre ocak ayında bütçe gideri 100.7 milyar TL, gelir 122.2 milyar TL ve fazla 21.5 milyar TL oldu. Merkez Bankası’nın geçen ay gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda, 35.2 milyar lirası kâr payı avansı, 5.3 milyar lirası da ihtiyat akçesi olmak üzere 40.5 milyar lira Hazine’ye aktarılmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre ocak ayında bütçe gideri 100.7 milyar TL, gelir 122.2 milyar TL ve fazla 21.5 milyar TL oldu. Merkez Bankası’nın geçen ay gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda, 35.2 milyar lirası kâr payı avansı, 5.3 milyar lirası da ihtiyat akçesi olmak üzere 40.5 milyar lira Hazine’ye aktarılmıştı. Fazlada bu aktarma da etkili oldu.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre bütçeye dair bazı detaylar şu şekilde:

Bu yıl giderler için öngörülen toplam 1.1 trilyon TL ödeneğin ocakta 100.7 lirası harcandı. Geçen yılının 91.8 milyar TL harcama yapılmıştı.

Başlangıç ödeneği 3.1 milyar lira olan Cumhurbaşkanlığı ocakta 288.7 milyon lira harcadı. Cumhurbaşkanı ödeneği ocakta 81 bin lira oldu.

Başlangıç ödeneği 11.5 milyar lira olan Diyanet, ocakta toplam 1.2 milyar lira harcama gerçekleştirdi.

53.8 milyar lira ödeneği olan Milli Savunma Bakanlığı ocakta 4.7 milyar lira harcadı. 38.9 milyar liralık ödeneği olan Emniyet’te ocakta 4.1 milyar lira harcama yaptı.

Hazine ve Maliye, 468.2 milyar lira olan başlangıç ödeneğinden 41.1 milyar lira harcama gerçekleştirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise 29.1 milyar liralık ödeneğin 10.7 milyar lirasını harcadı.

Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımında bulunan ve nereye harcandığı gizli tutulan “örtülü ödenekten” ocakta 220.7 milyon lira harcandı. Bu rakam geçen yıl 215.7 milyon liraydı.