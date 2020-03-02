Kayıt
12:51 02 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama

    BDDK'dan satışları 500 milyon TL'yi aşan şirketlere 'derecelendirme' zorunluluğu

    © AA /
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 20
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104147/14/1041471413_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_e875123ec9dba299580675f5a74d8d4f.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202003021041515019-bddkdan-satislari-500-milyon-tlyi-asan-sirketlere-derecelendirme-zorunlulugu/

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi kullanmak isteyen ve cirosu 500 milyon TL'yi aşan şirketlere, 30 Haziran 2021'e kadar derecelendirme notu alma zorunluluğu getirdi.

    BDDK'nın bankalara gönderdiği karara göre, 500 milyon TL ve üstü ciroya sahip şirketlerin bankalardan kredi kullanabilmek için 30 Haziran 2021 tarihine kadar yetkili bir derecelendirme kuruluşundan derecelendirme notu alması gerekiyor.

    Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikle, kapsamı belirlenen krediler için, 17 Nisan 2012 tarihli yönetmelikteki şartları sağlayarak yetkilendirilmiş bir kuruluşun verdiği kredi derecelendirme notunun alınması zorunlu tutulmuştu.

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR
    © AA /
    Türkiye'nin 'yerli ve milli kredi derecelendirme kuruluşu' oluşturuldu: Japonların payı yüzde 15
    AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, JCR Avrasya Derecelendirme AŞ, yaptığı başvuru ile 2013 yılından bu yana belirli varlık kategorilerinde yetkilendirilen tek derecelendirme kuruluşu olarak dikkati çekiyor. JCR Avrasya Derecelendirme AŞ'nin derecelendirme notları, bankaların sermaye yeterliliği hesaplamalarında kullanılmak üzere risk ağırlıkları, ilgili kredi kalitesi kademesine denk gelecek şekilde eşleştirilmiş bulunuyor.

    İlgili yönetmelikle Kurul, yetkili derecelendirme kuruluşları tarafından verilen derecelendirme notlarının sermaye yeterliliği hesaplamaları kapsamında hangi kredi kalitesi kademesine tekabül ettiğini de belirliyor.

    Böylece BDDK, şirketlerin kredi değerliliğinin daha sağlıklı bir şekilde tespit edilmesi ve finansal kaynakların daha verimli kullanılmasının önünü açmayı hedefliyor.

    Risklerin doğru belirlenmesi ve şeffaflık amaçlanıyor

    Analistler, uygulamanın, derecelendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılarak riskin daha doğru ölçülmesinin yanı sıra finansal sektördeki derinliğin ve şeffaflığın artırılmasına katkıda bulunacağını belirterek, böylece kredi maliyetlerinin de azalabileceğini ifade etti.

    © AA /
    SPK'dan derecelendirme kuruluşlarına ilişkin tebliğde değişiklik
    Kaynaklar, JCR Avrasya dışında başka bir kuruluşun da ilgili yönetmelikteki şartları sağlayarak başvurması durumunda yetkilendirilmesinin mümkün olduğunu kaydederek, bu kuruluşun metodolojilerinin ilgili maddedeki şartları taşıması halinde, kuruluş tarafından verilen notlar da sermaye yeterliliği oranının hesaplanmasında benzer şekilde eşleştirilebileceğini söyledi.

    25 Nisan 2013 tarihli BDDK kararı ile 21 Haziran 2012 tarihli başvuruya istinaden yetkilendirilen JCR Avrasya'nın ortaklık yapısı, 17 Ocak 2020'deki Genel Kurul'da onaylanarak değişmiş ve şirketin hisselerinin çoğunluğu Türk finans sektörünün öncü kurumları tarafından devralınmıştı.

    Devir sonrası, JCR Avrasya'nın en büyük hissedarı yüzde 18.5 ile Borsa İstanbul AŞ olmuştu. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği ile 17 Türk bankası, JCR Avrasya'nın toplam yüzde 66.5'lik payına sahip olurken, hisselerin yaklaşık yüzde 15'lik kısmı ise halen Japan Credit Rating Agency Ltd'de bulunuyor.

    Etiketler:
    Japan Credit Rating (JCR), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul, JCR Avrasya, Bankacılık, ciro, Kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), BDDK
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Cilvegözü Kapısı
    Cilvegözü Kapısı tekrar açıldı: Sınır kapısında sessizlik
    Karikatür
    ABD istihbaratı: Rusya, Trump'ın tekrar seçilmesi için müdahalede bulunuyor
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet