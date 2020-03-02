BDDK'dan satışları 500 milyon TL'yi aşan şirketlere 'derecelendirme' zorunluluğu

BDDK'nın bankalara gönderdiği karara göre, 500 milyon TL ve üstü ciroya sahip şirketlerin bankalardan kredi kullanabilmek için 30 Haziran 2021 tarihine kadar yetkili bir derecelendirme kuruluşundan derecelendirme notu alması gerekiyor.
Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikle, kapsamı belirlenen krediler için, 17 Nisan 2012 tarihli yönetmelikteki şartları sağlayarak yetkilendirilmiş bir kuruluşun verdiği kredi derecelendirme notunun alınması zorunlu tutulmuştu.
İlgili yönetmelikle Kurul, yetkili derecelendirme kuruluşları tarafından verilen derecelendirme notlarının sermaye yeterliliği hesaplamaları kapsamında hangi kredi kalitesi kademesine tekabül ettiğini de belirliyor.
Böylece BDDK, şirketlerin kredi değerliliğinin daha sağlıklı bir şekilde tespit edilmesi ve finansal kaynakların daha verimli kullanılmasının önünü açmayı hedefliyor.
Risklerin doğru belirlenmesi ve şeffaflık amaçlanıyor
Analistler, uygulamanın, derecelendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılarak riskin daha doğru ölçülmesinin yanı sıra finansal sektördeki derinliğin ve şeffaflığın artırılmasına katkıda bulunacağını belirterek, böylece kredi maliyetlerinin de azalabileceğini ifade etti.
25 Nisan 2013 tarihli BDDK kararı ile 21 Haziran 2012 tarihli başvuruya istinaden yetkilendirilen JCR Avrasya'nın ortaklık yapısı, 17 Ocak 2020'deki Genel Kurul'da onaylanarak değişmiş ve şirketin hisselerinin çoğunluğu Türk finans sektörünün öncü kurumları tarafından devralınmıştı.
Devir sonrası, JCR Avrasya'nın en büyük hissedarı yüzde 18.5 ile Borsa İstanbul AŞ olmuştu. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği ile 17 Türk bankası, JCR Avrasya'nın toplam yüzde 66.5'lik payına sahip olurken, hisselerin yaklaşık yüzde 15'lik kısmı ise halen Japan Credit Rating Agency Ltd'de bulunuyor.
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