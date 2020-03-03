Fed'den koronavirüs yüzünden büyük faiz indirimi

Fed, 50 baz puan gibi büyük bir faiz indirimine gitmesini, koronavirüs salgınının ekonomiyi olumsuz etkilemesi endişesine bağladı.

"Koronavirüs, ekonomik faaliyetlere evrilen riskler teşkil etmektedir" açıklamasını yapan Fed şöyle devam etti: "Bu risklerin ışığında ve maksimum istihdam ile fiyat istikrarı amaçlarına ulaşmayı desteklemek için, Federal Açık Piyasa Komisyonu federal fon faizindeki hedef çapını düşürmeye karar verdi."

Karar, oy birliğiyle alındı.

Politika faizi oranını yüzde 1.50-1.75'ten yüzde 1.00-1.25 aralığına çeken Fed, aşkın rezervlere uygulanan faizi de 50 baz puan indirerek 1.50'ye düşürdü.

Bu, 2008'deki ekonomik krizden beri tek seferde yapılan en büyük faiz indirimi.

Fed'in faiz indirimi kararı sonrasında dolar kuru 6.09 liraya kadar geriledi.