Dolar düşüyor, altın yükselişe geçti

Fed'in 'acil' faiz indirim kararı piyasalarda karışık tepkilere neden oldu. ABD borsaları sert düşerken Türkiye'de ise Fed kararıyla birlikte 6.05'e kadar çekilen dolar/TL kuru, bu sabah 6.11'den el değiştiriyor. Spot altın fiyatları ise yeniden yükselişte.

Dün akşam Fed'in 'acil' kodlu faiz indirim kararı piyasalarda farklı yorumları da beraberinde getirdi.

Gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolara karşı güçlenirken; faiz indirimi ABD borsalarında ise yüzde 3'e yaklaşan düşüşlerin yaşanmasına neden oldu. Dow Jones endeksi yüzde 2.94, S&P 500 endeksi yüzde 2.85, Nasdaq endeksi de yüzde 2.99 düşüşle kapandı.

Dolar/TL 6.10-6.12 bandından dengelendi

Fed kararıyla birlikte dolar/TL 6.05 seviyelerine kadar çekilmişti. Ardından hızlı geri çekilmeye karşı gelen tepki alımlarıyla kur 6.10-6.12 bandında dengelendi.

Dünya'nın haberine göre, bu sabahın ilk saatlerinde de dolar/TL kuru 6.11'in hemen üzerinde fiyatlanıyor. Dolar/TL kuru 6.1140'tan, euro/TL ise 6.8260'tan değerleniyor.

Altın fiyatları da yükselişe geçti

Fed'in faiz kararının hareketlendirdiği piyasalarda altın fiyatları da yeniden yükselişe geçti.

Koronavirüs salgınının yayılmasıyla birlikte 1700 dolara dayanan spot altın fiyatları son günlerde 1600 doların altına gerilemişti. Fed'in sürpriz faiz indirim kararıyla birlikte altının ons fiyatı 1600 dolardan 1650 doların üzerine tırmandı.

Bu sabah saatlerinde de altının onsu 1642 dolar seviyelerinde.