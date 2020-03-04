Emeklilere ödenecek yeni promosyon tutarları belli oldu

Emeklilerin merakla beklediği banka promosyonu belli oldu. Maaşı 2500 TL üzeri olanlar için 750 TL promosyon ödemesi yapılacak. Maaşı 1500 TL'ye kadar olanlara 500 TL, 1500-2500 TL arası olanlara ise 625 TL promosyon verilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol kapsamında yeni dönem için promosyon ödemesi kapsamında emekli aylığı 1500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL, 1500-2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 625 TL, 2500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılması kararlaştırıldı.

'9 milyar lira ödeme yapılacak'

SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz, "Promosyon ödemelerinde bir önceki döneme göre yüzde 66 oranında artış sağlamış olduk. 13 milyon emekli ve hak sahibine 9 milyar lira promosyon ödemesi yapılmasını öngörüyoruz" dedi.

Yılmaz, "Emekli aylığı 1500 liraya kadar olan emeklilerimize 500 lira promosyon ödenmesi kararlaştırıldı. Emekli aylığı 1500-2 bin 500 lira arasında olanlara 625, 2 bin 500 lira üstünde olanlara 750 lira promosyon ödenecek" ifadelerini kullandı.