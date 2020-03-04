Fed: Koronavirüs karmaşaya ve yaygın bir kaygıya neden oluyor

ABD Merkez Bankası (Fed) yeni tip koronavirüs salgınının karmaşaya ve yaygın bir endişeye neden olduğunu açıkladı.

Fed tarafından hazırlanan raporda, koronavirüs salgınının halihazırda ABD endüstrisinin nakliye ve mallara erişimini sekteye uğrattığı ve ülke çapındaki işletmelerin bu durumdan daha kötü etkilenebileceği uyarısı yapıldı.

ABD ekonomisindeki aktivitenin son haftalarda orta bir hızda ilerlemeyi sürdürdüğü belirtilen raporda görünümün daha belirsiz hâle geldiği kaydedildi.

Raporda ayrıca üreticilerin daha fazla aksamadan endişe duyduğunu gösteren onlarca ibarenin görüldüğü ifade edildi.