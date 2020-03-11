MASAK devreye girdi: Fiyat artışı yapan firmalara ve stokçulara inceleme

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), temel ihtiyaç maddeleri ve bazı tıbbi ekipmanlarla ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve dün Türkiye'den de 1 kişiye bulaştığı açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlar kişisel bazda aldıkları önlemleri artırdı.

Vatandaşların maske ve dezenfekte malzemelerine, bazı tıbbi ekipmanlara karşı ilgisinin artması fiyat artışlarını da beraberinde getirdi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) temel ihtiyaç maddeleri ve bazı tıbbi ekipmanlarla ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı.