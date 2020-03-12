Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs fırsatçılarına karşı harekete geçti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası yaşanan haksız fiyat artışı ve stokçuluğa karşı harekete geçti.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve Türkiye'den de 1 kişiye bulaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası vatandaşlar, hijyen malzemeleri ve maskelere yoğun ilgi gösterdi.

Bu ilgi sonrası bazı satış noktaları fiyatları artırdı ve piyasada kolonya, maske gibi ürünler bulunamaz hale geldi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da bugün "1 milyarın üzerinde üretim kapasitesi varken bizde maske olmaması olağanüstü bir durum" ifadesiyle tepki gösterdiği konuyla olarak ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlığın resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada "Koronavirüs nedeniyle bazı ürünlerde yapılan haksız fiyat artışı ve stokçuluk iddialarına ilişkin olarak şikayetleri almak üzere Bakanlığımız VİMER-189 ihbar hattında uzman bir ekip görevlendirilmiştir. Konu ile ilgili şikâyetlerinizi hattımıza iletebilirsiniz" dendi.

Koronavirüs nedeniyle bazı ürünlerde yapılan haksız fiyat artışı ve stokçuluk iddialarına ilişkin olarak şikayetleri almak üzere Bakanlığımız VİMER-189 ihbar hattında uzman bir ekip görevlendirilmiştir. Konu ile ilgili şikâyetlerinizi hattımıza iletebilirsiniz. pic.twitter.com/JwCXWmGvgX — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) March 12, 2020

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