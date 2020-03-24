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13:11 24 Mart 2020
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    Karşılıksız çek

    Meclis'ten geçecek pakete karşılıksız çek ve sicil affı da giriyor

    © Fotoğraf : DHA
    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202003241041670626-meclisten-gececek-pakete-karsiliksiz-cek-ve-sicil-affi-da-giriyor/

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçecek ekonomik önlemler paketine karşılıksız çek ve sicil affı da eklenecek. Karşılıksız çek bedelinin onda biri peşin kalan kısmı 12 taksitte ödenecek.

    Koronavirüsün ekonomiye etkilerini azaltmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde yer alan ve yasal düzenleme gerektiren tedbirler bu hafta içinde Meclis Genel Kurul gündeminde bulunan torba yasa teklifiyle hayata geçirilecek.

    Dünya gazetesinden Canan Sakarya'nın haberine göre Meclis'ten geçecek ekonomik önlemler paketine karşılıksız çek ve sicil affı da eklenecek.

    AK Parti tarafından hazırlanarak muhalefet partilerine sunulan önergeler Genel Kurul'da yasa teklifinin görüşmelerinde torba teklife eklenecek. Hazırlanan önergelere göre; 25 Mart 2020 tarihine kadar işlenen suçtan dolayı mahkum olanların, karşılıksız kalan çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini peşin olarak alıcıya ödenmesi halinde hükmün infazının durdurulmasına mahkeme tarafından karar verilecek.

    Hükümlü borcun kalan kısmını ikişer arayla 12 eşit taksitle ödediği takdirde mahkeme tarafından ceza mahkumiyeti bütün sonuçlarıyla ortadan kalkacak. Hükümlü taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde ödemediği taksit süresinin sonuna kadar bir taksit eklenecek, ancak kalan taksitlerden biri daha ödemediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkeme hükmün infazının devamına karar verilecek. Hükmün infazının durdurulması halinde ceza zaman aşımı işlemeyecek.

    Sicil affı geliyor

    Anapara ya da taksit ödeme tarihi 25 Mart 2020 tarihinden önce olup da kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerin anapara veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinden tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık 2020 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansman kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak.

    Kredi kuruluşları ve finans kuruluşlarının bu kapsamdaki mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması bu kuruluşlara ve bu kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer mensuplarına hukuki idari ve cezai sorumluluk doğurmayacak.

    1 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenmemesi tahliye nedeni oluşturmayacak, 1 Mart 2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Kısa Çalışma Ödeneği'nde değişikliğe gidilerek prim ödeme koşulu 450 güne indiriliyor.

    Etiketler:
    TBMM, Ekonomi, Af, karşılıksız çek
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