Uzmanlar, uluslararası turizmde ciddi bir düşüş öngörüyor

UNWTO basın servisinden yapılan açıklamada, "Turizm konusunda uzman BM ajansı, dünya çapında benzeri görülmemiş seyahat kısıtlamalarını göz önünde bulundurarak, uluslararası turizm seyahatlerinin 2020 yılında 2019 rakamlarına göre yüzde 20-30 oranında azalabileceğini tahmin ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, böyle bir düşüşün uluslararası turizm endüstrisinin 2020'de 300-450 milyar dolar kaybetmesine yol açabileceği ve bu rakamın 2019'daki 1.5 trilyon dolarlık gelirin yaklaşık üçte birini oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 2009'daki ekonomik krizin uluslararası turizmin yüzde 4, 2003’teki SARS salgınının ise sadece yüzde 0.4 oranında azalmasına neden olduğu bilgisine yer verildi.

Daha önce UNWTO, turizm sektöründeki düşüşün yüzde 1 ila 3 arasında olacağını tahmin etmişti, ancak daha sonra örgütün resmi temsilcisi Marcelo Risi, Sputnik’e verdiği demeçte, ilk tahminlerinin koronavirüs salgını nedeniyle revize edileceğini ve düşüşün beklenenden çok daha büyük olacağını açıklamıştı.