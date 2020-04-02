İhracat martta yüzde 18 düştü

İhracat mart ayında koronavirüs salgını etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.81 azalarak 13 milyar 426 milyon dolar oldu.

İhracat mart ayında yüzde 17.81 düşüşle 13.43 milyar dolar oldu. 2020 yılının ocak-mart döneminde ihracat yüzde 3.93 azalışla 42,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İthalat ise mart ayında yüzde 3.13 artarak 18 milyar 821 milyon dolar oldu.

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre mart ayında dış ticaret açığı 5 milyar 395 milyon dolar olarak gerçekleşirken dış ticaret hacmi ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.76 azalarak 32 milyar 247 milyon dolar oldu.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2020 yılının Ocak-Mart döneminde ise ihracatımız yüzde 3.93 azalışla 42.8 milyar dolara olmuştur. Mart ayında tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda çok büyük oranda olumsuz etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle başta komşu ülkelerimiz Irak ve İran sınırlarındaki karantina önlemleri ve AB ülkelerinde görülen pazar ve talep daralmaları Mart ayı ihracatımızda görülen düşüşün ana nedeni olmuştur. Mart ayında görülen bu düşüş, yılın ilk 2 ayında yüzde 4.1 oranında artış gösteren ihracatımızın da 3 aylık dönem itibariyle negatif büyüme göstermesine neden olmuştur. Son 12 aylık döneme bakıldığında ise ihracatımız bir önceki döneme göre yüzde 0,4 oranında artış ile 179 milyar 98 milyon dolar seviyesine yükseldiği görülmektedir. Mart ayında ithalatımız ise yüzde 3.13 artarak 18 milyar 821 milyon dolar olmuştur."