THY Genel Müdürü Ekşi anlattı: Seferleri iptal edilen yolcular bilet ücretlerini ne zaman geri alacak?

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, kişisel Twitter hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen seferlerle ilgili olarak yeni bir açıklamada bulundu.
Ekşi, iptal edilen seferlere ait bilet ücretlerinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) yönetmeliğine göre uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ödenebileceğini kaydetti.
Ekşi, bilet değişikliği ve açığa alma işlemlerinin ücretsiz olarak yapıldığını ifade etti.
Bilindiği gibi havayolları #COVID19 salgını sebebi ile seferlerini zorunlu İPTAL etmektedirler.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) April 2, 2020
İptal edilen seferlere ait bilet ücretleri @SHGM Yönetmeliğine göre UÇUŞ YASAKLARI KALKTIKTAN 2 AY SONRA ödenebilecektir.
Bilet değişikliği ve açığa alma ücretsiz yapılmaktadır. https://t.co/4OzZUn1GKs
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