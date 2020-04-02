THY Genel Müdürü Ekşi anlattı: Seferleri iptal edilen yolcular bilet ücretlerini ne zaman geri alacak?

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, kişisel Twitter hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen seferlerle ilgili olarak yeni bir açıklamada bulundu.

Ekşi, iptal edilen seferlere ait bilet ücretlerinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) yönetmeliğine göre uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ödenebileceğini kaydetti.

Ekşi, bilet değişikliği ve açığa alma işlemlerinin ücretsiz olarak yapıldığını ifade etti.

Bilindiği gibi havayolları #COVID19 salgını sebebi ile seferlerini zorunlu İPTAL etmektedirler.



İptal edilen seferlere ait bilet ücretleri @SHGM Yönetmeliğine göre UÇUŞ YASAKLARI KALKTIKTAN 2 AY SONRA ödenebilecektir.



Bilet değişikliği ve açığa alma ücretsiz yapılmaktadır. https://t.co/4OzZUn1GKs — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) April 2, 2020

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