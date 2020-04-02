Suudi Arabistan’dan OPEC+ ülkelerine olağanüstü toplanma çağrısı

Daha önce yeni OPEC+ görüşmesi düzenlenmesi önerisini 'anlamsız' diye reddeden Suudi Arabistan’ın OPEC+ anlaşmasında yer alan ve dışındaki ülkelere olağanüstü toplanma çağrısı yaptığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansının (SPA) aktardığına göre Riyad, OPEC+ anlaşmasında yer alan ve dışındaki ülkelere olağanüstü toplanma çağrısı yaptı.

Bu adımın adil bir anlaşmaya varılması ve petrol piyasalarında dengenin yeniden sağlanması için yapıldığı belirtilen haberde, şöyle denildi:

“Bu çağrı, krallığın bu olağanüstü koşullarda küresel ekonomiyi desteklemeye yönelik sürekli çabalarını, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'deki dostların ricasına duyulan saygıyı yansıtıyor.”

Geçtiğimiz mart ayında petrol fiyatları, dünyada petrol talebini baltalayan koronavirüs (Kovid-19) salgını, ayrıca Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerinin uzlaşamaması nedeniyle büyük bir çöküşe uğramıştı.

Petrol pazarında böyle bir arz ve talep dengesizliği son 18 yıldır yaşanmamıştı.

Bugün itibarıyla Brent petrolün haziran vadeli işlemleri varil fiyatı 27 dolardan işlem görüyor. Aynı zamanda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün mayıs vadeli işlemli varil fiyatı 22 dolardan alıcı buluyor.