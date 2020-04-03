Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Twitter Elektrik ve doğal gaz sayaçları 3 ay okunmayacak martta aylık bazda yüzde 0.57, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0.87 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11.86, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 8.50 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13.33, yurt içi üretici fiyatları yüzde 12.61 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0.57, Yİ-ÜFE yüzde 0.87 artış gösterdi.

TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 2.29, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.86 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 3.22, geçen yılın mart ayına göre yüzde 8.50 arttı.

Fiyatı en fazla artan ürün sivri biber, en çok düşen havale ücreti

Öte yandan tüketici fiyatları bazında martta en yüksek fiyat artışı yüzde 45.37 ile sivri biberde gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 93.2 ile bankayla para havale ücreti oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre martta sivri biberdeki fiyat artışını yüzde 30.39 ile, yüzde 25.59 ileizledi.

Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 15.79 ile sarımsak, yüzde 12.31 ile ayva, yüzde 11.88 ile portakal, yüzde 11.43 ile kuru soğan, yüzde 7.51 ile bilgisayar ekipmanları, yüzde 7.46 ile kola, yüzde 6.85 ile ilaçlar ve yüzde 6.47 ile kivi yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 93.2 ile bankayla para havale ücretinde gerçekleşti. Bunu yüzde 18.6 ile yeşil soğan, yüzde 16.78 ile ıspanak, yüzde 14.82 ile domates, yüzde 14.31 ile benzin, yüzde 10 ile yumurta, yüzde 9.91 ile motorin, yüzde 4.26 ile salatalık izledi.