Yavaş'tan Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'a çağrı: Belediyemize teklif ettiğiniz fiyatı lütfen indirin

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kişisel Twitter hesabında Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'a çağrı yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kişisel Twitter hesabı üzerinden Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'u etiketleyerek bir paylaşım yaptı.

Yavaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı vatandaşların ekonomik anlamda kötü etkilendiğine dikkat çekerek "Turkcell, Vodafone, Türk Telekom yetkililerine çağrımdır. Sosyal yardım alan ve bu süreçte gelirini kaybeden hemşehrilerimizin eğitim gören çocuklarına destek olmak üzere belediyemize teklif ettiğiniz fiyatı lütfen indirin. Gün bu gündür" dedi.

.@Turkcell @VodafoneTR @TurkTelekom yetkililerine çağrımdır.

Sosyal yardım alan ve bu süreçte gelirini kaybeden hemşehrilerimizin eğitim gören çocuklarına destek olmak üzere Belediyemize teklif ettiğiniz fiyatı lütfen indirin .Gün bu gündür. #BirlikteBasaracagiz — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 7, 2020

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