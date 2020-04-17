Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini geriledi, dolar kuru beklentisi arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı 'Nisan Ayı Beklenti Anketi' sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9.98 iken, bu anket döneminde yüzde 9.76 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9.51 iken , bu anket döneminde yüzde 9.70 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8.51 ve yüzde 8.62 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6.51 TL iken, bu anket döneminde 6,93 TL'ye yükseldi.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6.66 TL ve 7.11 TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3.3 iken, bu anket döneminde yüzde -0.6 oldu.

2021 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3.9 ve yüzde 4.6 olarak gerçekleşti.