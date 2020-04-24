Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na 176 milyon lira ilave kaynak aktarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ramazan öncesinde ihtiyaç sahipleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na 176 milyon 440 bin 119 lira ilave kaynak aktarıldığını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ramazan öncesinde temel gıda gereksinimlerini karşılayamayan ihtiyaç sahipleri, şehit yakını ve gazilere yönelik Sosyal Yadımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na ek ödenek gönderildiğini açıkladı.

Bu kapsamda toplam 176 milyon 440 bin 119 lira ilave kaynak aktarımı gerçekleştiğini ifade eden Selçuk, gıda yardımı yapılması için gönderilen kaynağın ramazan ayı öncesinde ulaştırılmasına ilişkin tedbirlerin alındığını söyledi.

Bakan Selçuk, yıl içinde ayni ve nakdi yadımların ihtiyaç sahiplerine iletildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Her il ve ilçede kurulu bulunan 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaçlığı tespit edilen hanelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması için yıl boyunca ayni ve nakdi olarak gıda yardım yapıyor. Buna ek olarak her yıl ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde muhtaç haneler ile şehit yakını ve gazilerimizin de temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik birer periyodik pay tutarında ilave kaynak aktarıyoruz."