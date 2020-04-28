Kaliforniya kıyılarında tanker yığınağı

ABD Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada, bölgede geçen haftadan başlayarak tanker sayısı artıyor.

23 Nisan Perşembe günkü verilere göre, Long Beach limanına 27 petrol tankeri demirledi. Açıklamada, liman memurlarının ve askerlerin, 'eşsiz durumu' yakından takip ettiği ve diğer gemiler ile çevrenin güvenliğini sağlamaya çalıştığı ifade edildi.

The Wall Street Journal'ın (WSJ) verdiği bilgiye göre, petrol piyasasındaki aşırı arz nedeniyle kıyılardaki depolarda yer kalmadı. Satıcılar, hammaddeyi stoklamak için tanker kiralamak zorunda kalıyor. Malta ve Güney Afrika kıyılarında da benzer tablonun gözlemlendiği bildiriliyor.

Küresel petrol depoları, koronavirüs salgını nedeniyle petrol talebinde yaşanan düşüş yüzünden hızla doluyor.

ABD Enerji Bakanlığı geçen hafta ülkedeki petrol stoklarının 518 milyon 600 bin varile yükseldiğini duyurdu.