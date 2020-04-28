Albayrak: Çiftçimize 6 milyar TL'lik kredi borcunu öteleme imkanı sunuyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz. Böylelikle çiftçimize, yaklaşık 6 milyar TL'lik kredi borcunu öteleme imkanı sunuyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada "Son 18 yıldır çiftçimizin hep yanında durduk, alnının terini karşılıksız bırakmamak için elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ettik" dedi.

Albayrak şöyle devam etti:

"Bugün geldiğimiz noktada, Kovid-19 ile ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizin-tarımsal üreticimizin yine yanındayız. Mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz. Böylelikle çiftçimize, yaklaşık 6 milyar TL’lik kredi borcunu öteleme imkânı sunuyoruz. Çiftçimize hayırlı olsun."

Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz.



Böylelikle çiftçimize, yaklaşık 6 milyar TL’lik kredi borcunu öteleme imkânı sunuyoruz. Çiftçimize hayırlı olsun. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 28, 2020

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