Ekonomik güven endeksi tarihi seviyelere düştü

Ekonomik güven endeksi nisan ayında yüzde 44.1 oranında azalarak 51.3'e düştü. Endekste bu ay görülen 51.3 seviyesi tarihin en düşük ekonomik güven endeksi verisi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre; ekonomik güven endeksi mart ayında 91.8 iken, nisan ayında yüzde 44.1 oranında azalarak 51.3 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Tarihin en düşük ekonomik güven endeksi

Dünya'nın aktardığına göre, 2007 yılından itibaren açıklanmaya başlayan ekonomik güven endeksinde bu ay gelen 51.3'lük seviye en düşük değer olarak gerçekleşti.

Endekste bir önceki en düşük seviye 2008 kasım ayında 61.2 olmuştu. Ekonomik güven endeksi 114.8 ile 2011 ocak ayında zirveyi görmüştü.

Hizmet sektöründe güven yüzde 50 azaldı

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre nisan ayında yüzde 5.8 oranında azalarak 54.9 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 36.8 oranında azalarak 62.3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 50.1 oranında azalarak 46.1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 26.0 oranında azalarak 75.2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 42.2 oranında azalarak 44.7 değerini aldı.