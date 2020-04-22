Tüketici güveni nisan ayında geriledi

Tüketici güven endeksi nisanda bir önceki aya göre yüzde 5.8 oranında azaldı. Mart ayında 58.2 olan endeks, nisan ayında 54.9'ya geriledi.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 5.8 oranında azaldı. Mart ayında 58.2 olan endeks, nisan ayında 54.9 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi mart ayında 78.6 iken, nisan ayında yüzde 7.8 oranında azalarak 72.5 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi mart ayında 75.6 iken, nisan ayında yüzde 1.1 oranında azalarak 74.8 oldu.

İşsiz sayısı beklentisi

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi mart ayında 57.6 iken nisan ayında yüzde 6.7 oranında azalarak 53.8 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi mart ayında 21.2 iken, nisan ayında yüzde 13.1 oranında azalarak 18.4 oldu.