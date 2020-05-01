Der Spiegel: Lufthansa hisselerinin yüzde 25.1'i Alman devletinin olacak

Koronavirüs pandemisi küresel ekonomiyi durma noktasına getirir, turizmi bitirir ve havayolu şirketlerini iflasa sürüklerken, Almanya'da hükümet ile Lufthansa’nın şirketin yüzde 25.1 hissesinin devlete geçmesini içeren kurtarma paketi müzakere ettiği öne sürüldü.

Almanya'nın 1994'e dek devlete ait olan bayrak taşıyıcı havayolu Lufthansa'nın ayakta kalabilmesi için Angela Merkel hükümeti ile şirket arasındaki kurtarma paketi müzakereleri yürütülüyor.

10 milyar euroluk paketle ilgili müzakerelerin ayrıntıları medyaya sızdı.

Der Spiegel dergisi websitesi, kurtarma paketinin Alman devletinin Lufthansa'nın yüzde 25.1'lik hissesini almasıyla sonuçlanabileceğini duyurdu.

Lufthansa is negotiating a 10 billion-euro bailout that would result in the German government taking a 25.1% stake in the airline, newspaper Der Spiegel said https://t.co/e8jSj9Quz7 pic.twitter.com/qx908TfqrH — Reuters (@Reuters) May 1, 2020

Habere göre 10 milyar euronun 5.5 milyarı oy hakkından yoksun pay olacakken, Alman hükümeti bunun için yüzde 9 kupon ödemesi olmasını istiyor.

3.5 milyar euroluk ilave bir kredi de devlete bağlı Alman kalkınma bankası KfW tarafından sağlanacak.

Kurtarma paketine Lufthansa’nın alt şirketlerinin kayıtlı olduğu ülkeler olan Belçika, Avusturya ve İsviçre de katkıda bulunabilir.

Haberle ilgili Lufthansa yorum yapmaya yanaşmadı, ancak hükümetten bir kaynak Reuters'e müzakerelerin devam ettiğini teyit etti.

Soll man Lufthansa Pleite gehen lassen, damit demnächst nur noch die Staatsairlines aus dem Nahen Osten fliegen?



So ein neoliberaler Unsinn. https://t.co/OmghYV7s3Z — Nils Heisterhagen (@N_Heisterhagen) May 1, 2020

Passauer Neue Presse gazetesine konuşan Maliye Bakanı Olaf Scholz, bu müzakereleri naif şekilde yürütmeyeceklerine dair vergi mükelleflerinin hükümete güvenebileceğini söyledi, ama müzakarelerin nasıl ilerlediğine dair bilgi vermedi.