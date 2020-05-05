Dolar/TL güne 7.04 seviyesinde başladı

Satıcılı hafta açılışının ardından bugün küresel piyasalarda daha iyimser bir hava hakim. Dün 7,05'in üzerini gören dolar/TL kuru bu sabah 7,04 seviyelerinden başlangıç yaptı. Petrol fiyatlarında yükseliş ise devam ediyor.

Küresel piyasalar haftaya sert satışlarla başlamasının ardından bugüne daha olumlu bir havada başlangıç yaptı. Dün satıcılı açılmasının ardından günü artıda kapatan ABD borsalarının vadeli kontratları da bu sabah yüzde 1'in altında artıda işlem görüyor. Asya'da Japonya, Çin ve Güney Kore borsaları bugün de kapalı olacak. Hong Kong gibi açık olan borsalarda alıcılı bir seyir izleniyor.

Yurt içi piyasalarda ise bugün önemli bir veri gündemi bulunmazken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı normalleşme adımlarının piyasaya yansımaları takip edilecek. Öte yandan son haftalarda yoğun ilgi gören Hazine ihaleleri izlenecek. Dün 7.05'in üzerini gören dolar/TL kuru bu sabahki işlemlerde 7.04'ten; euro/TL ise 7.68 seviyelerinden el değiştiriyor.

Gözler Hazine ihalelerinde

Hazine tarafından bugün 2 yıl vadeli, sabit kuponlu, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı ve 5 yıl vadeli, TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı dün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 8 milyar 834 milyon lira borçlanmaya gitmişti.