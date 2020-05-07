AVM yatırımcısı ve dükkanlar normale dönüşü konuşuyor: 'Finansman desteği lazım'

Alışveriş merkezlerinin (AVM) 11 Mayıs’ta yapacakları açılış için geri sayım sürerken, perakendeciler ve AVM yatırımcıları yeni döneme hazırlanıyor.

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre sektörün önde gelen kuruluşları bu dönemde alınması gereken önlemleri sıralıyor ve taleplerini sunuyor. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması sonrasında Bilim Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’nın talimatlarına uyulması ve gerekli önlemlerin alınmasıyla 11 Mayıs’ta AVM’lerin kademeli açılabileceğini duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi:

“Ramazan’da olduğumuz da gözetilerek mağazalarını açan perakendecilerin 11 Mayıs - 1 Haziran 2020 tarihlerinde, 11.00 - 19.00 saatleri arasında faaliyet göstermesine izin verilebilir. 1 Haziran itibariyle normal açılış saatine dönülür. Bu tarihte açamayan perakendecilere 1 Haziran’a kadar kolaylık sağlanabilir.

Geç açıldığı iddiasıyla herhangi bir yaptırım uygulanmamalı. Halihazırda açık olan market ve eczaneler hariç, AVM’lerde açan açmayan kiracılardan mayıs ayı için herhangi bir kira bedeli tahsis edilmemeli, devam eden aylar bakımından ise her AVM’nin kendi koşullarında ve özelinde kiracılarına gerekli desteği vermesi için azami çaba harcaması yönünde tavsiye kararı alınmıştır.”

70 bin mağaza

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) üyesi markalar da 18 Mart’ta kapattıkları Türkiye genelindeki 70 bin mağazayı yeniden açmaya hazırlanıyor. Markaların tüm finansman kaynaklarını üretici ödemelerine ayırdığı ve yüksek maliyetlerle borçlanmak zorunda kaldığının altı çizilen açıklamada, şu öneriler sıralandı:

“Normalleşme gerçekleşene kadar 90 gün süreyle kira talebinde bulunulmasın. Ancak eski cirosunun en az yüzde 80’ini yakalayan perakendeci ciro üzerinden kira ödeyebilsin. 1 yıl boyunca ciro kirasına dönülsün. AVM’lerdeki ortak alan işletme gideri hesabı, ciro kirasına yüzdelik bir pay eklenerek ve şeffaf bir şekilde yapılsın. AVM yönetimleri kapatmak durumundaki mağazalardan çıkış için yüksek tazminatlar istemesin.”

‘Kısa çalışma eylüle uzasın’

Kategori Mağazacıları Derneği (KMD) de şu önerilerde bulundu:

“AVM yatırımcıları üç aydan az olmamak kaydıyla bir süre kirasız dönem versinler. Bir yıl süresince ciro bazlı kiraya dönülsün. Perakendeciye üç ay evvel bildirimde bulunması kaydıyla çıkış hakkının bu süreçte tanınmasını öneriyoruz. Kapalı kalınan süre boyunca kira almayan AVM’lere ortak alan giderinin normal dönemin yüzde 25’i ödensin. İyi ciro yapanlar AVM kirasız dönem vermiş olsa bile kira ödesin.”

KMD, kamudan da kısa çalışma ödeneğini eylül ayı sonuna kadar uzatmasını talep etti."

'AVM yatırımcılarının kredileri faizsiz ertelenmeli'

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) de, şu taleplerde bulundu:

“Tekrar açılıştan itibaren birkaç ay ‘kirasız’ dönem sağlansın. Bu kirasız dönemden sonra yıl sonuna kadar ciro bazlı kira bedeline geçilsin. Kısa Çalışma Ödeneği eylül sonuna kadar devam etmeli, perakendeciye finansman desteği sağlanırken, AVM yatırımcılarının da kredileri faizsiz ertelenmeli.”