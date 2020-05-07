Dolar/TL tarihi zirveyi yeniledi

Güne 7.20 seviyesinde başlayan dolar/TL kuru, ilerleyen saatlerde 7.24'ü aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Kur, 7.25 seviyesini test etti.

Haftaya 7 liranın hemen üzerinde başladıktan sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) swap düzenlemesinin ardından yukarı yönlü hareketini güçlendiren dolar/TL kuru, gece yarısı 7.20 liraya kadar tırmandı. Bu sabahın ilk saatlerinde 7.21 seviyesinin üzerinde işlem gören kur, ilerleyen saatlerde 7.2429 seviyesini aştı.

Dolar/TL'de tüm zamanların en yüksek seviyesi 13 Ağustos 2018'de 7.24 ile görülmüştü. Bu veriyle birlikte kur yeni bir rekor kırmış oldu.

7.25 seviyenin test edilmesinin ardından kur, saat 09:54 itibariyle 7.23 seviyelerinde işlem görüyor. Bu arada euro/TL de 7.83 seviyesine kadar çıktı.