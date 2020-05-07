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    EPDK, İGDAŞ'a yazı gönderdi: Faturaları iptal et

    © Fotoğraf : Twitter
    Ekonomi
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    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202005071041988289-epdk-igdasa-yazi-gonderdi-faturalari-iptal-et/

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, İGDAŞ'a bir yazı göndererek mevzuata aykırı olarak kesilen ve tüketici mağduriyetine sebep olan bütün faturaların iptal edilmesini istedi.

    EPDK, İstanbul'da ikamet eden doğal gaz abonelerinden yoğun şekilde gelen yüksek fatura şikayetlerini tek tek inceleyerek ilgili dağıtım şirketi İGDAŞ’ın mevzuata aykırı sürelerde abonelerine fatura düzenlediğini tespit etti.

    Mevzuata göre faturaların ortalama 35 günden fazla olmaması gerekirken, İGDAŞ’ın vatandaşlara 40-45 günlük fatura kestiğinin belirlenmesi üzerine İGDAŞ hakkında soruşturma başlatıldı.

    EPDK; ayrıca İGDAŞ’a bir yazı göndererek 35 günü aşan faturaların iptal edilmesini istedi.

    EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz imzalı yazıda Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin tüketimlerin tespit edilmesi, tahakkuk ve faturalandırma başlıklı 48 inci maddesi hatırlatılarak, abonelere çıkarılacak faturaların ortalama 25 günden az 35 günden fazla olmaması gerektiği vurgulandı.

    EPDK Başkanı: İGDAŞ’tan bu hatayı telafi etmesini bekliyoruz

    EPDK, İGDAŞ’tan mevzuata aykırı düzenlenen bütün faturaların iptal edilmesini ve mevzuata uygun şekilde -35 günü geçmeyen-fatura düzenleyerek sebep olduğu tüketici mağduriyetlerini gidermesini istedi. Yazıda ayrıca İGDAŞ’ın bir daha kesinlikle mevzuata aykırı şekilde fatura düzenlememesi gerektiği, bu yola başvurması halinde daha ağır idari yaptırımlar ile karşılaşacağı hatırlatıldı.

    © Fotoğraf : Twitter
    İGDAŞ'tan fatura açıklaması: Abonelere kolaylık sağlanacak
    Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Vatandaşımız müsterih olsun. Kendilerine gelen ve 35 günü aşan yüksek faturalarla ilgili ortada bir hata var ve bunun acilen düzeltilmesi gerekiyor. Şimdi İGDAŞ’tan bu hatayı telafi etmesini bekliyoruz” dedi.

    İlgili yazıda şu ifadelere yer verildi:

    "Dağıtım bölgeniz içerisinde ikamet etmekte olan bazı tüketiciler tarafından murumumuza doğrudan ve/veya CİMER vasıtasıyla yapılan başvurularda, doğal gaz sayaçlarının doğal gaz piyasası mevzuatında belirlenmiş asgari okuma süresinden daha uzun sürede okunarak kendilerine bu şekilde yüksek doğal gaz faturası tahakkuk ettirildiği bildirilmektedir.

    'Tüm faturalar iptal edilerek mevzuata uygun hale getirilmeli'

    Konu ile ilgili olarak tarafınızca da bilindiği üzere, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin, 'Tüketimlerin tespit edilmesi, tahakkuk ve faturalandırma' başlıklı 48. maddesinde, 'Dağıtım şirketi, mekanik sayaç kullanan abonelerin sayaç endekslerini müşteri bazında bir önceki okuma tarihine göre artı-eksi beş günden fazla sapma olmayacak şekilde, aylık okur.

    Bendevi Palandöken
    © AA /
    TESK Başkanı Palandöken'den fatura tepkisi: Kapalı dükkanın ortalama tüketimi mi olur?
    Dağıtım şirketi, doğal gaz satış miktarını son okuma tarihindeki ile bir önceki okuma tarihi arasındaki iki endeksin farkını alarak bu Yönetmeliğin 41. maddesine göre hesaplar ve tahakkuk bu değer üzerinden yapılır…' hükmü yer almakta olup bu hüküm çerçevesinde doğal gaz sayaçlarının 25 ila 35 günlük süreler arasında okunması ve faturalandırılması gerekmektedir. Konu kurumumuzca ilgili mevzuat ihlali açısından incelemeye alınmış olup tüketiciler tarafından yapılan şikayet başvurularının ekinde yer alan fatura örneklerine göre şirketinizce yukarıdaki mevzuat hükmünde belirtilen sürelerden daha uzun sürelerde faturalar düzenlendiği anlaşıldığından idari soruşturma süreci başlatılmıştır.

    Bu çerçevede;

    1. Soruşturma süreci devam etmekle birlikte, tüketicilerimizin mağduriyetlerinin bir an evvel giderilebilmesi amacıyla; dağıtım bölgeniz içerisinde anılan mevzuat hükmüne aykırı olarak düzenlenen tüm faturalarının iptal edilerek mevzuata uygun hale getirilmesi,

    2. Bundan böyle bir daha kesinlikle bu ve benzeri mevzuata aykırı fatura düzenlenmemesi, aksi takdirde mevzuat dahilinde daha ağır müeyyideleri doğuran idari işlemlerin yapılmak zorunda kalınacağının bilinmesi,

    3. Konu kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgi, belge ve açıklamalarınızın 22.05.2020 tarihine kadar Kurumumuza sunulması hususlarında bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim."

    Etiketler:
    CİMER, Mustafa Yılmaz, Soruşturma, Fatura, Doğalgaz, İGDAŞ, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
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