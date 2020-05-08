EPDK Başkanı Yılmaz'dan İGDAŞ açıklaması: Vatandaşlar bu yanlış faturaları ödemek zorunda değiller

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, İGDAŞ hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili konuştu ve vatandaşların, mevzuata aykırı olarak kesilen faturaları ödemek zorunda olmadığını belirtti. Yılmaz, "Faturasını ödeyenlerin mağduriyetleri giderilecek. Her şikayeti tek tek inceliyoruz" dedi.

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, İGDAŞ'a yönelik olarak başlatılan soruşturmayla ilgili A Haber'de açıklamalarda bulundu. Soruşturmanın iki ayağıyla ilgili gelişme olduğunu kaydeden Yılmaz, "İGDAŞ tarafında mevzuata aykırı fatura düzenlenmiş. 75 günlük fatura kesilmiş. Güvensiz bir ortamda hizmetin yürütülmesi mümkün değil. Süreci yakından takip ediyoruz. İGDAŞ'a talimatı verdik, buna uymak zorundalar" ifadesini kullandı.

İGDAŞ'a gereğini yapma çağrısında bulunan Yılmaz, "Gereğini yapmazsa çok ağır cezaları var bunların. Faturalar mevzuata aykırı düzenlenmiş. Sayaç, faturanın terazisidir. Terazi bozulursa güven kalmaz" dedi.

Yılmaz'ın açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

Yüz binleri bulan şikayetler var. Bunun altında siyaset aramak doğru değildir. Faturasını ödeyenlerin mağduriyetleri giderilecek. Her şikayeti tek tek inceliyoruz, vatandaşlar bize göndersin. Biz her şirketi inceliyoruz, şu an başka şirket yok.

aramak doğru değildir. Faturasını ödeyenlerin mağduriyetleri giderilecek. Her şikayeti tek tek inceliyoruz, vatandaşlar bize göndersin. Biz her şirketi inceliyoruz, şu an başka şirket yok. Bizim harekete geçmemizin nedeni, faturaların iptal edilmesi için. Faturalar ödendikten sonra biz bu hakkaniyetsiz durumu giderememiş oluruz. Bu yanlış faturaları ödemek zorunda değiller. Doğru faturayı ödemek zorundalar mevzuata göre.

'Akıllarında soru işareti olanlar fotoğraflarını çekip faturaları bize göndersinler'

Her bir faturayı ayrı ayrı inceleriz. Akıllarında soru işareti olanlar fotoğraflarını çekip faturaları bize göndersinler. Hangi şirket olursa olsun, tüm şirketleri inceliyoruz. Şu ana kadar düne kadar şikayet gelmemişti. Gelirse harekete geçer, soruşturma açarız. Dün bize gelen bine yakın şikayet oldu. 6.5 milyon abone var. Türkiye'nin 3'te 1'i kadar. Hiçbir firmanın bunu yapmaya hakkı yok.

açarız. Dün bize gelen bine yakın şikayet oldu. 6.5 milyon abone var. Türkiye'nin 3'te 1'i kadar. Hiçbir firmanın bunu yapmaya hakkı yok. Bir siyasetçi 'İGDAŞ itibarsızlaştırılıyor' dedi. Bunu siyasete çekmek çok yanlış. Yanlışı EPDK mı yaptı? Açık, net, faturalar ortada. Süreci yakından takip ediyoruz. İGDAŞ'a talimatı verdik, buna uymak zorundalar. Uygun faturayı üretmek zorundalar.

'Haksızlıklar varsa iadeleri sağlayacağız'