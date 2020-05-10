Toyota, Türkiye ve İngiltere'deki fabrikalarını yeniden faaliyete geçirecek

Japon otomobil üreticisi Toyota’nın daha önce ara verdiği Türkiye ve İngiltere’deki fabrikalarında üretimi önümüzdeki haftadan itibaren yeniden başlatacağı öğrenildi.

Financial Times gazetesinin haberine göre Toyota, daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle ara verdiği Türkiye ve İngiltere’deki fabrikalarında üretimi önümüzdeki haftadan itibaren yeniden başlatmayı planlıyor.

İngiltere’deki fabrikanın önümüzdeki çarşambadan itibaren yeniden çalışmaya başlayacağı, Sakarya’daki fabrikanın ise 12 Mayıs Salı günü tekrar faaliyete geçeceği ifade edildi.

Toyota, nisan sonu itibarıyla Fransa ve Polonya’daki üretimini kısmen yenilemişti. Japon devinin Rusya’nın St. Petersburg kentindeki fabrikasının ise 11 Mayıs’tan sonra tekrar faaliyete geçeceği tahmin ediliyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya otomotiv sektöründeki talepte ciddi azalma gözlemleniyor. Avrupa ve Kuzey Amerika'daki çoğu fabrikanın çalışmalarına ara vermesi, milyonlarca dolar zarara neden oluyor.