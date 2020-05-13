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    internet-alışveriş-kredi kartı

    Pandemi döneminde 5 milyon kart internetle tanıştı

    © Fotoğraf : Pixabay
    Ekonomi
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (200)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202005131042031842-pandemi-doneminde-5-milyon-kart-internetle-tanisti/

    Nisanda 2 milyon adet kart ilk kez internetten ödemelerde kullanılırken, pandemide toplam 5 milyon kart internetten ödeme ile tanışmış oldu. İnternetten kartlı ödeme tutarının toplam içindeki payı yüzde 24 ile rekor kırdı.

    Pandemi döneminde mart ve nisan aylarında toplamda 5 milyon kart internetten ödeme ile tanışmış oldu. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2020 yılı nisan ayı verilerini açıkladı. Buna göre, nisan ayında internetten kartlı ödeme tutarının toplam içindeki payı yüzde 24 ile rekor seviyeye ulaştı. Nisan ayında 18 milyon farklı kart ile internetten ödeme yapılırken 2 milyon kartın ise ilk kez internetten ödemelerde kullanıldığı görüldü. Mart ayı ile birlikte toplamda 5 milyon yeni kart internetten ödeme yaptı. Her 4 TL'lik ödemenin 1 TL'si internetten gerçekleşirken, internetten kartlarla yapılan market-gıda ödemeleri ise geçen yılın 3 katına çıktı.

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    İnternetten kartlı ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 16 milyar TL'ye ulaştı. Nisan ayında internetten yapılan kartlı ödemelerin sektör detayında dağılımı incelendiğinde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artışın yüzde 220 ile market-gıda sektöründe olduğu görülüyor. Market-gıda sektörünü yüzde 122 artışla elektronik eşya, yüzde 87 artışla mobilya ve dekorasyon, yüzde 62 artışla giyim ve yüzde 20 artışla sağlık/kozmetik sektörleri takip etti.

    Nisan ayı sonunda Türkiye'de toplam 241 milyon kart bulunurken, bunların 71 milyon adedi kredi kartı, 170 milyon adedi ise banka kartından oluşuyor. Nisan 2019 ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 6'lık, banka kartı sayısında ise yüzde 11'lik artış görülüyor. Banka kartları ve kredi kartları ile nisan ayında toplam 67.8 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 56.8 milyar TL'si kredi kartları ile ödenirken, 11 milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı. Büyüme oranları özelinde incelendiğinde banka kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 büyüme görülürken, kredi kartı ile ödemelerde ise yüzde 14 oranında azalış gerçekleşti.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (200)

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    Etiketler:
    Koronavirüs, Rekor, banka kartı, Kredi kartı, Alışveriş, internet
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