Albayrak: Türkiye sağlam bilançosu ile koronavirüs sürecini en rahat atlatacak ülkelerden birisi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, salgın kapsamında devreye alınan adımların ekonomik büyüklüğünün 525 milyar TL'yi bulduğunu, bunun da milli gelirin yaklaşık yüzde 11'ine denk geldiğini söyledi. Albayrak, "Türkiye sağlam bilançosu ile bu süreci en rahat atlatacak ülkelerden birisidir" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu miktar, milli gelirin yüzde 5'i civarındadır" değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, "Biz sadece devreye alınan adımların maddi tutarını dile getirmekteyiz. Eğer bazı ülkeler gibi ekonomik büyüklüğünü ifade etmemiz gerekirse, bu rakam 525 milyar TL'yi bulmaktadır. Bu da milli gelirin yaklaşık yüzde 11'ine denk gelmektedir" dedi.

'Salgının ekonomimize etkilerini gidereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın'

"İster maddi tutarı ister ekonomik büyüklüğü dikkate alın, Türkiye salgın kapsamında destek/milli gelir oranında dünyadaki iyi konumda olan ülkelerden biridir" diyen Albayrak, şöyle devam etti:

"Kovid-19 salgının ekonomimize etkilerini gidereceğimizden, ülkemiz için ortaya çıkan potansiyeli değerlendirebileceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye sağlam bilançosu ile bu süreci en rahat atlatacak ülkelerden birisidir."