Novak ve Pekcan, Türkiye ile Rusya arasında ulusal para birimi kullanımını artırma konusunu görüştü

Enerji, ticaret, tarım ve diğer alanlardaki iki işbirliğini görüşen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak’ın özellikle ticarette ulusal para birimi kullanımının artırılması konusu üzerinde durduğu belirtildi.

Rusya Enerji Bakanlığı, Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu eş başkanları Novak ve Pekcan’ın bugün video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Açıklamada, “Tarafların bu yıl, ticarette ulusal para birimi kullanımını artırma yönünde çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi” dendi.

Novak’ın, tüm işbirliği alanlarında iki ülke yönetimi ve devlet kurumları arasında çalışma temaslarının istikrarını koruduğuna dikkat çekerek, “2019 sonuçlarına göre, Rusya-Türkiye ticaret hacmi yüzde 1.9 artarak 26 milyar dolara ulaştı. Rus-Türk işbirliği özellikle tarım ve enerji alanlarında aktif olarak gelişiyor” ifadesini kullandı.

Bu noktada bu yılın başında açılışı yapılan TürkAkım’ın önemli yere sahip olduğunu kaydeden Novak, “Yapımın tamamlanması, ikili işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan çalışmaların yoğunluğunu bir kez daha vurgulayan küresel ölçekteki bir olay. Türkiye yıllardır istikrarlı bir şekilde yapılan doğalgaz teslimatları, Rusya’nın kanıtlanmış bir gaz tedarikçisi olduğunun ve ortaklarına yüksek verimli ve çevre dostu bir yakıt türünü sağladığının delilidir” dedi.

Rusya Enerji Bakanlığı’nın açıklamasında, Rus-Türk işbirliğinin enerji sektöründeki önceliklerinden birinin Akkuyu nükleer güç santrali olduğu kaydedilirken santralin ilk ünitesinin 2023’te açılmasının planlandığını hatırlatıldı.

Novak, başta tarım olmak üzere diğer alanlarda da işbirliğini artırma potansiyelinin olduğunu belirterek, “2019’da Rusya ve Türkiye arasındaki tarım ürünleri ticaretinde önemli bir büyümeyi yakaladık. Tarım ürünleri ticaret yüzde 26.4 büyümeyle 3.8 milyar dolara ulaştı. 2020 Ocak-Nisan döneminde de ticaret artık 1.7 milyar dolara çıkmış durumda, yani 2019’un aynı döneminde göre yüzde 40 artış söz konusu” dedi.