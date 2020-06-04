Kayıt
11:50 04 Haziran 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Merkez Bankası

    Merkez Bankası: Enflasyonu Türk Lirası'ndaki değer kaybı ve salgın etkileri yükseltti

    © AA /
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103817/78/1038177828_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_c56986cddf3ab6e10fd56c9bf2e4da4e.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202006041042184920-merkez-bankasi-enflasyonu-turk-lirasindaki-deger-kaybi-ve-salgin-etkileri-yukseltti/

    Merkez Bankası'nın 'Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'na göre, mayıs ayında temel mal grubu yıllık enflasyonu, Türk Lirası'ndaki değer kaybının yansımaları ve salgına bağlı etkilerle yükseldi.

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1.36 arttığını ve yıllık enflasyonun 0.45 puan yükselerek yüzde 11.39 olduğunu açıklamasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Mayıs Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu da yayımlandı. 

    Rapora göre, mayıs ayı Para Politikası Kurulu (PPK) karar metninde dikkat çekildiği üzere gıda enflasyonu, bu dönemde işlenmemiş gıda grubunun etkisiyle yükseldi. Enerji enflasyonu, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak artarken, tüketici enflasyonunu sınırlamaya devam etti.

    Türk Lirası'ndaki değer kaybının etkileri

    Temel mal grubu enflasyonu üzerinde Türk Lirası'ndaki değer kaybının etkileri gözlendi. Hizmet enflasyonu ise salgın hastalığa bağlı olarak faaliyetin kesintiye uğradığı kalemler öncülüğünde yavaşlama eğilimini sürdürdü. Bu görünüm altında çekirdek göstergelerin eğilimi bir miktar yükseldi.

    Bu dönemde B endeksinin yıllık değişim oranı 0.06 puan azalarak yüzde 11.21, C endeksinin yıllık değişim oranı ise 0.39 puan artarak yüzde 10.32 olarak gerçekleşti. Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre temel mal, gıda ve enerji gruplarının katkıları sırasıyla 0.36, 0.33 ve 0.22 arttı, alkol-tütün ve hizmet gruplarının katkıları ise sırasıyla 0.35 ve 0.12 puan azaldı.

    Mevsimsellikten arındırılmış verilerle 3 aylık ortalamalara göre B ve C göstergelerinin eğilimleri bir miktar artış gösterdi. Bu dönemde, hizmet grubu eğilimindeki yavaşlama devam ederken, temel mal grubu eğilimi yükseldi.

    Enflasyon, ulaştırma ve haberleşme dışındaki alt gruplarda geriledi

    Hizmet fiyatları mayıs ayında yüzde 0.73 oranında arttı, yıllık enflasyon 0.48 puan düşerek yüzde 11.28 oldu. Bu dönemde yıllık enflasyon, ulaştırma ve haberleşme dışındaki alt gruplarda geriledi. En belirgin yavaşlama, faaliyeti önemli oranda kesintiye uğrayan lokanta-otel hizmetlerinde kaydedildi.

    Kira yıllık enflasyonundaki gerileme, nisan ayının ardından bu dönem de sürdü. Diğer taraftan, ulaştırma hizmetleri enflasyonunda kaydedilen yükselişte yolcu kısıtlamasına bağlı olarak birim maliyetlerin yükseldiği şehirler arası otobüs ücretlerindeki artış (yüzde 11.56) etkili oldu. Diğer hizmetler grubunda berber ve kuaför hizmetleri fiyatlarında da benzer nedenlerle aylık bazda yüksek artışlar (sırasıyla yüzde 9.78 ve yüzde 4.70) gözlendi. Ayrıca, bu grupta döviz kuruna duyarlılığı yüksek olan bakım-onarım hizmetlerinde bu dönemde de yüksek bir aylık artış kaydedildi. Haberleşme hizmetlerindeki aylık artışta internet ücretinin etkisi gözlendi.

    'Enerji fiyatları tüketici enflasyonunu sınırlamaya devam etti'

    Temel mal grubu yıllık enflasyonu, mayıs ayında 1.38 puan artışla yüzde 9.26’ya yükseldi. Bu gelişmede dayanıklı tüketim malları ile giyim ve ayakkabı grubu etkili oldu. Dayanıklı mal grubu fiyatları (altın hariç), otomobil, beyaz eşya ile diğer elektrikli ve elektriksiz aletlerin fiyatlarındaki yükselişlerle yüzde 2.27 oranında arttı. Bir önceki ay tarihsel ortalamalara kıyasla oldukça düşük gerçekleşen giyim ve ayakkabı grubunda aylık fiyat artışı bu dönemde yüksek seyretti. Özetle, mayıs ayında temel mal grubu yıllık enflasyonu, Türk Lirası'ndaki değer kaybının yansımaları ve salgına bağlı etkilerle yükseldi.

    Son 2 ayda belirgin bir oranda gerileyen enerji grubu fiyatları, mayıs ayında yüzde 2.13 arttı. Türk lirasındaki değer kaybı ve uluslararası petrol fiyatlarındaki toparlanmaya bağlı olarak sırasıyla yüzde 6.32 ve yüzde 3.79 oranında artan akaryakıt ve tüp gaz fiyatları, bu dönemde enerji fiyatlarındaki artışın sürükleyicileri oldu. Bu gelişmeler ile enerji yıllık enflasyonu 1.93 puan artış kaydederek yüzde 5.23'e yükselmekle birlikte tüketici enflasyonunu sınırlamaya devam etti.

    Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu

    Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu, mayıs ayında 1.59 puan artarak yüzde 12.87 oldu. Yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada yüzde 10.14'e yükseldi, işlenmiş gıdada ise büyük ölçüde baz etkisiyle yüzde 15.50’ye geriledi. Mevsimsellikten arındırılmış veriler, işlenmemiş gıda fiyatlarında hem taze meyve ve sebze hem de diğer işlenmemiş gıda gruplarında artışa işaret etti.

    Diğer işlenmemiş gıda grubunda yumurta ve bakliyat fiyatlarındaki artışlar dikkati çekti. Bu dönemde, işlenmiş gıda fiyatlarının aylık artış hızı (yüzde 0.76) önceki aylara kıyasla yavaşladı. Bu grupta en belirgin artış, mart ayı sonunda kolalı içeceklere uygulanan ÖTV artışının da etkisiyle alkolsüz içecek fiyatlarında görüldü. Bu gelişmelerle birlikte taze meyve ve sebze dışı gıda grubunda yıllık enflasyon bir miktar geriledi.

    Mayıs ayında tütün ürünleri fiyatları, asgari maktu özel tüketim vergisinin yükseltilmesi nedeniyle yüzde 0.70 ile sınırlı bir oranda artsa da alkol-tütün grubunda yıllık enflasyon baz etkisiyle düşüşünü sürdürdü.

    Yurt içi üretici fiyatları mayıs ayında yüzde 1.54 arttı

    Yurt içi üretici fiyatları mayıs ayında yüzde 1.54 arttı, yıllık enflasyon bir önceki yılın aynı dönemindeki yüksek bazın etkisiyle 1.18 puan azalışla yüzde 5.53'e geriledi. Bu dönemde döviz kuru gelişmelerine de bağlı olarak petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının mevsimsellikten arındırılmış eğilimi yükselmeye devam etti.

    Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, yıllık enflasyon dayanıklı tüketim malları hariç diğer gruplarda geriledi. Öte yandan, aylık bazda dayanıklı tüketim mallarında belirgin olmak üzere tüm gruplarda fiyatlar yükseldi.

    Enerji fiyatlarındaki artışta rafine edilmiş petrol ürünleri etkisi

    Ara malı fiyatlarındaki artışta kağıt ürünleri, tekstil ile ilgili alt kalemler, plastik ürünler ve demir-çelik; sermaye mallarında ise motorlu kara taşıtları ile parça ve aksesuarları ve makineler öne çıktı. Bu dönemde dayanıklı tüketim malları grubunda mobilya hariç alt kalemlerde yüksek fiyat artışları izlenirken, dayanıksız tüketim malı fiyatları et ürünleri, işlenmiş taze meyve ve sebzeler ile katı-sıvı yağlar gibi gıda kalemleri ile basım hizmetleri öncülüğünde yükseldi.

    Enerji fiyatlarındaki artışta ise rafine edilmiş petrol ürünleri ve elektrik enerjisi üretimi kalemleri etkili oldu. Özetle, üretici fiyatlarının yıllık enflasyonu bu dönemde baz etkisiyle gerilerken, ana eğilimi
    yukarı yönlü seyrini sürdürdü.

    Etiketler:
    Elektrik, Enerji, Gıda, Giyim, Altın, beyaz eşya, Otomobil, Haberleşme, Ulaştırma, PPK, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), TÜİK, Enflasyon, Türk Lirası, Ekonomi, Merkez Bankası
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İmece uydusunun Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli (IYYM) montaj entegrasyon faaliyetleri, içinde bulunulan salgın hastalık şartlarına rağmen 4 ay gibi kısa sürede başarıyla tamamlandı. Projeyle Türkiye’nin askeri ve sivil yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyaçlarını karşılamak üzere metre altı çözünürlüklü gözlem uydusunun geliştirilmesi amaçlandı.
    Milli uydu İmece'nin son montajı yapıldı, testleri başlıyor
    Karikatür
    Lavrov: Batılı ülkeler, salgından zarar gören ülkelerin Rusya’dan yardım istemesini yasaklıyor
    İnfografik
    Türkiye, AB üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında en genç nüfusa sahip ülke
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet