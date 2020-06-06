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    Salgın sürecinde çok satılanlar: Epilatör, ofis sandalyesi, oyun konsolu, dizüstü bilgisayar yükseltici

    Ekonomi
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1092)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202006061042201037-salgin-surecinde-cok-satilanlar-epilator-ofis-sandalyesi-oyun-konsolu/

    E-ticaret siteleri, koronavirüs salgını sürecinde çok satılan ürünlere dair bilgi verdi. Trendyol epilatörlere ilginin yüzde 724 arttığını belirtti. GittiGidiyor, kullanıcılarının oyun konsolu ve ev sinema sistemlerine yöneldiğini ifade etti. Avansas ise üyelerinin ofis sandalyesi, dizüstü bilgisayar yükseltici gibi ürünler aldığını söyledi.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerine kapanan vatandaşlar, e-ticaret sitelerine ilgi gösterdi. Hürriyet'ten Gizem Coşkunarda'nın haberine göre çok satılan ürünler arasında epilatör, tıraş makineleri, ekmek yapma makineleri, ofis sandalyeleri ve oyun konsolları yer aldı.

    Pratik mutfak araç gereçleri, pijama takımları ve dizüstü bilgisayar yükseltici gibi ürünlerin satışlarında da artış yaşandı.

    Trendyol, GittiGidiyor, Avansas ve Hepsiburada'nın paylaştığı bilgiler şöyle:

    Trendyol:

    • Mart ayı itibariyle bir önceki aya göre Trendyol’dan ilk defa alışveriş yapan tüketici sayısı 2 katın üzerine çıktı.
    • 15 Mart itibariyle en çok satılan ürünler; pratik mutfak gereçleri, pijama takımı, terlik, cilt serumu, saç boyası, ağda, yüz temizleme cihazları, maske ve peeling ürünleri, tıraş makineleri ve tartı oldu.
    • Pratik mutfak gereçlerine ilgi yüzde 189 arttı. Kuaför, berber ve güzellik merkezlerinin kapanmasıyla cilt serumu yüzde 171, saç boyası yüzde 152, ağda yüzde 147, maske ve peeling ürünleri yüzde 107, yüz temizleme cihazları yüzde 104, tıraş makineleri yüzde 94 daha fazla satıldı.
    • Epilatör yüzde 724, bitki tohumu yüzde 249, fırın ve kek kalıpları yüzde 216, bitkisel bakım yağı yüzde 214, cımbız yüzde 172, rondo yüzde 165, saksı yüzde 163, tencere-tava setleri yüzde 153, manikür-pedikür seti yüzde 147, sınav hazırlık kitaplarına ilgiyse yüzde 129 arttı.

    GittiGidiyor:

    • İlk vakaların ardından özellikle sağlık ve medikal gibi kategorilerde artış gözlemledik.
    • Çevrimiçi eğitimin başlaması ve çoğu işletmenin evden çalışma sistemine geçmesiyle bilgisayar ve tablet aksesuarı satışlarında artış oldu.
    • Evde olsa da hareketsiz kalmak istemeyenler spor kategorimizdeki satışların nedeniydi.
    • Yaşam alanlarını değiştirmek isteyenler ev tekstili, tamir ve tadilat gereçleri, yapı malzemeleri gibi kategorilerde listelenen ürünlerin satışını arttırdı.
    • Oyun konsolu, çocuk kitapları, hobi malzemeleri ve ev sinema sistemi gibi ürünlere olan talep de yükseldi.
    • Maske, eldiven, bebek bezi, kedi-köpek maması, ilkyardım seti, cep telefonu, tıraş makinesi, dizüstü bilgisayar, yazıcı, tıraş bıçağı ve elektrik süpürgesi en çok satın alınan ürünler... 

    Avansas Genel Müdürü Sedat Anak:

    • İlk defa eve sipariş veren tüketicilerde ciddi bir artış gözlemledik.
    • Mart ayının ortasından itibaren temizlik, sağlık, gıda, teknoloji kategorilerinde yoğunluk yaşandı. En çok satılan ürünler: Çay, kahve, dezenfektan, kâğıt havlu, ıslak mendil ve çamaşır suyu...
    • Bireysel tüketici sayımızda bir önceki döneme göre yüzde 50 oranında bir büyüme, yeni müşteri sayısındaysa yüzde 400 oranında artış gerçekleşti.
    • Çalışma konforu ve ergonomiye yönelik alışverişlerde de artış oldu. Özellikle ofis sandalyesi, masa, dizüstü bilgisayar yükseltici gibi ürünler satın alındı.

    Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan:

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1092)
    Etiketler:
    playstation, Xbox oyun konsolu, oyun konsolu, GittiGidiyor, Trendyol, Laptop, Internet
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