Kayıt
01:15 11 Haziran 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell

    Faiz kararının ardından Fed Başkanı Powell: Faiz oranlarını artırmayı düşünmeyi bile düşünmüyoruz

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 52
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104206/32/1042063221_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_0c2c5ac4094962bbbedc6a76b8cb22f3.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202006111042227660-faiz-kararinin-ardindan-fed-baskani-powell-faiz-oranlarini-artirmayi-dusunmeyi-bile-dusunmuyoruz/

    ABD Merkez Bankası Başkanı Powell, faiz oranlarını artırmayı düşünmediklerini belirterek, ekonomideki toparlanmanın yılın ikinci yarısında başlamasının beklendiğini ifade etti.

    ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini yüzde 0-0.25 aralığında sabit tutmasının ardından, telekonferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

    Salgının ABD ve dünya genelinde çok büyük sıkıntılara neden olduğunu anımsatan Jerome Powell, geleceğe yönelik büyük bir belirsizlik olduğunu, istikrarın sağlanması, toparlanmanın mümkün olduğunca güçlü olması ve kalıcı ekonomiye yönelik kalıcı zararın önlenmesi için Fed'in araçlarını kullanmakta kararlı olduğunu söyledi.

    Powell, salgın ve buna karşı alınan önlemlerin ekonomik faaliyette sert düşüşe neden olduğuna ve iş kayıplarını artırdığına işaret ederek, "Harcama ve üretim göstergeleri nisan ayında azalış gösterdi ve gayri safi yurt içi hasıladaki düşüş bu çeyrekte büyük ihtimalle rekor seviyede olacak" değerlendirmesinde bulundu.

    'İşsizlik oranı tarihi yüksek seviyelerde'

    İstihdamın mayıs ayında beklenmedik bir şekilde olumlu geldiğini hatırlatan Fed Başkanı Powell, ancak şubat ayından bu yana yaklaşık 20 milyon kişinin işini kaybettiğini aktardı.

    Powell, işsizlik artışının özellikle düşük ücretli çalışanlar, kadınlar siyahAmerikalılar ve Hispanikler arasında daha yüksek olduğunu ifade etti.

    ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell
    © REUTERS / JOSHUA ROBERTS
    Fed Başkanı Powell'dan koronavirüs salgınında ikinci dalga uyarısı: Açık bir şekilde risk var, zorlayıcı olacak
    Son haftalarda bazı göstergelerin ekonominin bazı kesimlerinde istikrara ve hatta ılımlı bir toparlanmaya işaret ettiğini belirten Jerome Powell, "Mayıs ayında görülen iyileşmeye rağmen işsizlik tarihi yüksek seviyelerde olmaya devam ediyor" diye konuştu.

    Enflasyon yüzde 2 hedefinin altına düştü

    Powell, özellikle salgından en çok etkilenen sektörlerde zayıf talebin tüketici fiyatlarını düşürdüğüne işaret ederek, enflasyonun yüzde 2 hedefinin altına düştüğünü dile getirdi.

    Ekonomideki daralmanın boyutunun ve iyileşme hızının belirsizliğini koruduğunu belirten Fed Başkanı Powell, "Hepimiz normale dönmek istiyoruz, ancak insanların geniş kapsamlı faaliyetlere yeniden girmenin güvenli olduğundan emin olana kadar tam bir toparlanmanın gerçekleşmesi olası değil" dedi.

    Powell, "Bu zorlu dönemde ekonomiyi desteklemek için tüm araçlarımızı kullanmaya kararlıyız. Mart ayında politika faizi oranını hızlıca sıfıra yakın seviyeye düşürdük. Ekonominin son sıkıntıları atlattığından ve maksimum istihdam ile fiyat istikrarı hedeflerini başaracağından emin olana kadar bu seviyede tutmayı bekliyoruz" şeklinde konuştu.

    Tahvil ve menkul kıymet alımları artırılacak

    Ekonomideki kredi akışını desteklemeye yönelik güçlü adımlar attıklarını anımsatan Jerome Powell, kredi akışının korunmasının ekonominin gördüğü zararın hafifletilmesi ve toparlanmanın sağlanması için zaruri olduğunu ifade etti.

    Fed
    © REUTERS / Chris Wattie
    Fed: Çoğu kişi olası toparlanma hızı konusunda kötümser
    Powell, marttan bu yana büyük miktarda menkul kıymet alımı yaptıklarını belirterek, bu alımların piyasa koşullarının iyileşmesine yardımcı olduğunu, hazine tahvili ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarını gelecek aylarda artıracaklarını bildirdi.

    Fed'in kredi programlarına da değinen Jerome Powell, toparlanma yolunda güçlü bir şekilde ilerlendiğine emin olana kadar Fed'in imkanlarını güçlü, proaktif ve agresif bir şekilde kullanmaya devam edeceğini kaydetti.

    Ekonomik toparlanma yılın ikinci yarısında başlayacak

    Powell, Fed'in ekonomik tahminlerine de değinerek, "Hazirandaki ekonomik beklentilerin gösterdiği şey, bu yılın ikinici yarısında başlayan ve sıfıra yakın seviyelerdeki faiz oranlarının desteğiyle önümüzdeki birkaç yıl boyunca devam edecek ekonomik toparlanma beklentisidir" dedi.

    Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Fed Başkanı Powell, faiz oranlarına ilişkin bir soruya, "Oranları artırmayı düşünmeyi bile düşünmüyoruz. Düşündüğümüz şey ekonomiyi desteklemek. Bunun biraz zaman alacağını düşünüyoruz" yanıtını verdi.

    Powell, Fed ve ABD Kongresinin Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı daha fazla adım atmasının gerekebileceğini belirterek, Kovid-19 salgınında ikinci bir dalganın ekonomik toparlanmaya zarar verebileceğini ifade etti.

    Etiketler:
    Normalleşme, Koronavirüs, istihdam, faiz oranları, Jerome Powell, ABD Merkez Bankası (Fed)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Batı Kudüs'ün Safra Meydanı'ndaki Kudüs Belediye binası önünde toplanan bir grup, 32 yaşındaki otizmli Filistinli İyad Hallak'ın İsrail polisince öldürülmesini protesto etti.
    İsrail polisinin otizmli Filistinliyi öldürmesi protesto edildi
    Karikatür
    Venezüella Dışişleri Bakanı: Guaido, Caracas’taki Fransız elçiliğine sığındı
    infografik
    AKINCI Taarruzi İHA
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet