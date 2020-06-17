Buzdolabının da IMEI numarası olacak

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıt altına alınmasını düzenleyen yönetmeliğin kapsamı genişletiliyor. Nesnelerin İnterneti (IoT) kapsamında haberleşen kahve makinesinden buzdolabına kadar tüm ev eşyalarının elektronik kimlik numarası (IMEI) olacak ve kaydı yapılacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 'Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı'nı kamuoyu görüşüne açtı. Düzenlemeye göre acil durumda otomatik olarak 112’yi arama ve konum bilgisi gönderme özelliğine sahip e-call sistemli kartlara sahip araçların da cep telefonu gibi kaydı zorunlu hale gelecek.

Söz konusu düzenleme, ses haberleşmesi bulunmayan ancak nesnelerin interneti (IoT) özelliğiyle birbirleriyle haberleşen cihazları da kapsayacak. Yeni nesil teknolojiye sahip kahve makinesinden buzdolabına kadar tüm eşyalardan giyilebilir teknolojiye sahip tüm cihazlara kadar her ürünün IMEI numarasıyla kaydı zorunlu tutulacak.

Yeni düzenlemeyle operatörlerce satılan cep telefonlarında tüketici borcu ödemezse cihazın aldığı elektronik haberleşme hizmeti kesilecek. Kaçakçılığın da önüne geçilmesi amacıyla 7 yıldır kullanılmayan cihazlar kara listeye alınacak. Böylece, eski telefonlara kayıtlı IMEI numaralarının kaçak şekilde yurda sokulan veya çalıntı telefonların IMEI numaraları ile değiştirilerek kullanıma açılmalarının önüne geçilecek.