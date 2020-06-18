Küresel piyasalarda tedirginlik sürüyor, dolar güne 6.85'den başladı

ABD ve Pekin'de görülen vaka sayılarındaki artışlar koronavirüste ikinci dalga endişelerini canlı tutmaya ve borsalardaki belirsizliği desteklemeye devam ediyor. Dolar/TL 6.85'den, euro/TL ise 7,71'den güne başladı.

Küresel piyasalarda tedirginlik ve belirsizlik havası sürüyor. Pekin'de ve ABD'de yeni vaka sayılarındaki artış salgına ilişkin ikinci dalga endişelerini artırıyor.

Dünya'nın aktardığı habere göre, ABD borsalarında dünkü satıcılı kapanışının ardından ABD vadelileri de bu sabah ekside. Asya borsalarında da Çin hariç benzer bir tablo yaşanıyor.

Çin Merkez Bankası'nın piyasalara likidite sağlayacak hamlesi ülke borsalarının bugün için pozitif ayrışmasını sağladı. Japonya, Güney Kore ve Hong Kong'da işlemler ekside sürdürülüyor.

Yurt içinde ise dolar/TL güne 6.85 seviyesinin hemen üzerinde başlarken, euro/TL 7.71'den işlem görüyor.

Dolar ve yen güvenli liman algısıyla yükselişte

Dolar ve yen, koronavirüs vakalarında tekrar görülen artışla ilgili kaygıların her iki para birimine olan güvenli liman talebini arttırmasıyla hafif yükseliş gösterdi.

Sterlin ise İngiltere Merkez Bankası'nın parasal genişlemeyi arttırmasının beklendiği toplantısı öncesinde dar bir bantta işlem gördü. Yen dolar karşısında hafif bir artışla 106.79 seviyesine geldi.

Petrol fiyatları toparlanmaya çalışıyor

ABD'de artan stoklar ve Çin, Kore ve ABD'de yeni koronavirüs vakalarının artmasının akaryakıt talebinde toparlanmanın duracağı endişelerine yol açması ile sert düşüşler yaşayan petrol fiyatları sabah saatlerinde toparlanmaya çalışıyor.

Brent petrolün varili 40.06 dolar seviyesine kadar düşüşün ardından düne göre 20 cent kayıpla 40.51 dolardan işlem görüyor. ABD ham petrolünün varil fiyatı ise düne göre 38 cent düşüşle 37.58 dolar seviyesinde.