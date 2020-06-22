Benzine 24, motorine 23 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına 24, motorinin litre fiyatına 23 kuruş zam yapıdı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6.21 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6.45 lira olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 6.15 liradan 6.39 liraya, İzmir'de 6.21 liradan 6.45 liraya yükselecek.
Öte yandan Ankara'da ortalama 5.71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5.94 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5.66 liradan 5.89 liraya, İzmir'de 5.74 liradan 5.97 liraya yükselecek.
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