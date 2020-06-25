Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez'den Turkcell satışındaki 'bilek bükme' iddialarına yanıt

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Sönmez, "Turkcell'in İsveçli ortağı memnun ayrıldı, bilek bükme iddiası doğru değil, kasabanın şerifi gibi davrandık" dedi.

Sönmez, Turkcell hisselerinin satın alınmasını Dünya yazarı Vahap Münyar’a değerlendirdi.

Satın alma operasyonunda üstlendikleri rolü kovboy filmlerindeki kasabanın şerifine benzeten Sönmez, şirketin hissedarları arasındaki anlaşmazlığı çözme çabalarına Mayıs 2019’da dahil olduklarını belirterek, “O günlerde taraflar birbirlerine silahları doğrultmuştu. Biz, ‘Silahları indirin, kasaya koyun. Madem aynı masanın etrafındayız, sorununuz neyse yardımcı olalım, çözülsün. Çözüm istemiyorsanız, barda değil, çıkın dışarıda hesaplasın” dediklerini belirtti.

Sönmez, Turkcell’in kurucusu Çukurova Holding’te Mehmet Emin Karamehmet’in sağ kolu Osman Berkmen’e verdikleri mesajı şöyle anlattı: “Ziraat Bankası, 1.6 milyar dolarlık teminatla burada devrede. Siz aradan çekilin, biz Ziraat Bankası’na olan yükümlülüğünüzü çözelim. Bu aşamadan sonra siz bir anlamda ceketinizi alıp buradan çıkın.”

Sönmez, Ziraat Bankası’na ise şu mesajı verdiklerini söyledi: “Türkiye Varlık Fonu’na 1.6 milyar dolarlık yeni kredi açın. Biz o krediyle Turkcell’deki teminat defterinizi kapatalım. Buradaki muhatabınız artık biz olalım.”

Telia’nın temsilcisine ise şu mesaj gitti:

“Masaya Türkiye’nin Varlık Fonu oturdu. Muhatabınız artık devlet. Gördüğümüz kadarıyla Turkcell’in sahibi görünen karmaşık şirketlerdeki payınızı satmak istiyorsunuz. TVF olarak biz o hisseleri almaya hazırız.”

Sönmez, Rus LetterOne’in tepe yöneticisi ile en son Boğaz’da yemekte buluştuğunda şunları söylediğini belirtti:

“Gözlerimin içine bakın, kararınızı verin. Turkcell’deki tüm taraflar olarak kapana kısılmış durumdasınız. Çatı şirketlerde hisseniz var ama Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’de aynı oranda etkili olamıyorsunuz. Karşınızda devlet var ve bu işi çözecek.”

Sönmez, “Bu operasyon, yıllanmış hissedar kavgalarını bitirmesiyle Turkcell’in önünü açacak, TVF de, ‘Türkiye’nin varlıklarını satacak’ imajını önemli ölçüde kafalardan silecek” dedi.

“Devlet yabancının bileğini büktü, Telia’yı kaçırdı” diyenler olduğunu söyleyen Sönmez, ‘Bilek bükmek asla söz konusu değil. Telia Company, bu işlemden memnuniyetini kendi açıklamalarıyla ortaya koydu. 'Kapana kısılmışlık' bir iskonto değeri yaratıyor. Telia’ya ödenecek 530 milyon dolarlık bedel, söz konusu 'iskonto' düşünülerek hesaplandı" diye konuştu.